Supo: Ajatollahin surma voi radikalisoida šiiamuslimeita

Viikonloppuna käynnistyneet iskut Iraniin ovat herättäneet huolia siitä, että terrorismin uhka muualla maailmassa voi kasvaa. Helsingin Sanomat oli mennyt kysymään asiasta moskeijasta Mellunmäestä. Sen takana olevalla šiiamuslimien Resalat-yhdyskunnalla kun on kytköksiä Iranin hallintoon. Toimittajaa ei otettu moskeijalla vastaan eikä imaami antanut haastattelua.

Irania neljäkymmentä vuotta hallinnut ylin teokraattinen johtaja eli ajatollah Ali Khamenei surmattiin lauantaina. Suurin osa iranilaisista on iloinnut käänteestä, mutta osa suree. Esimerkiksi Tanskassa Khamenein kuoleman johdosta on järjestetty moskeijoissa muistotilaisuuksia. Suomessa Mellunmäen moskeijan imaani Abbas Bahmanpour on ilmaissut mielipiteensä sosiaalisessa mediassa esimerkiksi vaihtamalla profiilikuvansa mustaksi.

Tilanne todennäköisesti lisää jännitteitä iranilaisyhteisöissä, arvioi suojelupoliisi.

– Iraniin konfliktiin liittyviä mielenilmauksia on esiintynyt eri puolilla Eurooppaa, mukaan lukien Pohjoismaissa. Nämä ovat sujuneet enimmäkseen rauhallisesti, sanoo tutkija Juha Saarinen suposta.

– On kuitenkin todennäköistä, että Iraniin konflikti ja maan hallinnon poikkeuksellisen kovaotteiset mielenosoittajiin kohdistamat vastatoimet ovat syventäneet jännitteitä hallinnon kannattajien ja vastustajien välillä iranilaisdiasporan sisällä, myös Suomessa.

Varsinaiseen terrorismin uhkatasoon Iraniin kohdistuvat sotatoimet eivät ole merkittävästi heijastuneet ainakaan Euroopassa.

– Israeliin ja juutalaisuuteen liittyvä terrorismin uhka on ollut viime vuosina korkealla tasolla ja arvioimme tämän kohonneen hieman viimeaikaisten sotatoimien seurauksena.

Suojelupoliisin Saarisen mukaan todennäköisin Iranin tilanteeseen kytkeytyvä terrorismi uhkan länsimaissa muodostuu Iranin käyttämistä sijaistoimijoista, kuten järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvät henkilöt.

– Useissa Euroopan maissa on viime vuosina havaittu tällaisia iskuhankkeita, joiden kohteena ovat olleet Israeliin ja juutalaisuuteen liittyvät kohteet sekä Iranin hallinnon vastustajat.

Saarinen huomauttaa, että Ali Khamenei oli symbolisesti merkittävä johtaja.

– Hänen surmansa saattaa radikalisoida šiiamuslimeita eri puolilla maailmaa sekä inspiroida hallinnon kannattajia kostoiskuhin.

Tällä hetkellä suojelupoliisi arvioi, että erityisesti Yhdysvaltojen intresseihin, tukikohtiin ja edustustoihin kohdistuu korkea terrorismin ja poliittisten väkivallantekojen uhka Lähi-idässä ja muualla muslimienemmistöissä valtioissa. Myös Israeliin kohdistuu samanlainen uhka.

– Toistaiseksi ei ole viitteitä siitä, että sotatoimet olisivat merkittävästi kohottaneet länsimaiden etuihin tai edustustoihin kohdistuvaa terrorismin ja poliittisten väkivallantekojen uhkaa Lähi-idässä tai yleisemmin.

Tilanne Iranissa todennäköisesti vaikuttaa Iraniin kytkeytyvän terrorismin uhkan kehittymiseen maan rajojen ulkopuolella. Tämä keskittyy kuitenkin erityisesti Lähi-itään.

– On mahdollista, että terrorismin uhka kasvaa myös alueen ulkopuolella, mukaan lukien Euroopassa. Lähitulevaisuudessa tämä on kuitenkin epätodennäköistä, ellei konfliktin luonne muutu merkittävästi, Saarinen sanoo.

– Mikäli Iranin hallinto kokee oman valta-asemansa ja olemassaolonsa olevan vakavasti uhattuna, se todennäköisesti lisää Iranin pyrkimyksiä kansainväliseen terrorismiin liittyen.

Terrorismi on Juha Saarisen mukaan ollut Iranin nykyhallinnolle pitkään keino, jolla se on pyrkinyt kasvattamaan omaa vaikutusvaltaansa ja edistämään omia sisä- sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisia tavoitteitaan.

– Osittain tästä syystä EU on esimerkiksi lisännyt Iranin vallankumouskaartin terroristijärjestöjen listalle tämän vuoden tammikuussa. Iran on myös tukenut monia aseellisia ryhmiä ja äärijärjestöjä Lähi-idässä ja sen lähialueilla, kuten Hamasia, Hizbollahia ja useita Irakissa toimivia aseellisia shiiaryhmiä. Hamas ja Hizbollah ovat heikentyneet merkittävästi viime vuosien aikana seurauksena konflikteistaan Israelin kanssa.

Yleisellä tasolla viimeaikaiset iskut Iraniin eivät siis ole vaikuttaneet suojelupoliisin arvioon terrorismin uhkatasosta Suomessa. Uhka on tasolla 3/5, eli kohonnut.

– Suojelupoliisi on jo aiemmin huomioinut Iranin konfliktin mahdolliset vaikutukset kansallisessa terrorismin uhka-arviossa. Seuraamme luonnollisesti tiiviisti tilanteen kehittymistä Iranissa ja laajemmin Lähi-idässä, ja päivitämme uhka-arviota tarvittaessa.