Suositut turistikohteet vaarassa – varoitus voimakkaista järistyksistä

Turkissa on tällä hetkellä voimakkaan maanjäristyksen vaara, kertoo New York Times.
Maan länsiosissa mitattiin viime sunnuntaina voimakas 6,1 magnitudin maanjäristys. Paikallisten viranomaisten mukaan järistyksen takia ainakin yksi ihminen kuoli. Lisäksi noin kymmenen ihmistä loukkaantui.
Nyt asiantuntijat pelkäävät, että järistyksiä on tulossa lisää. Huoli perustuu ilmiöön, jossa voimakkaan maanjäristyksen seurauksena samalla alueella voi ilmetä lisää maanjäristyksiä. Vaikka jälkijäristykset ovat yleensä lievempiä kuin alkuperäinen maanjäristys, niiden tuhot voivat nousta merkittäviksi.
Jälkijäristyksiä voi esiintyä viikkoja tai jopa vuosia ensimmäisen maanjäristyksen jälkeen.
Voimassa olevan varoituskartan mukaan maanjäristyksistä on annettu varoitus laajaan osaan maata. Varoitusten piirissä on myös maan suurin kaupunki Istanbul. Suomalaisille kaupunki on tullut tunnetuksi suosittuna turistikohteena.
Varoitusalueella sijaitsee myös useita muita turistikohteita.
