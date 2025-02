Sairastuitko lomalla? Näissä tilanteissa edes vakuutuksesta ei ole apua

Oletko lähdössä matkalle ulkomaille? Ennen matkalle lähtöä voi olla kannattavaa hankkia matkavakuutus yllättävien vahinkojen ja tapaturmien varalle.

Aina matkavakuutusta ei tarvitse hankkia erikseen. Joskus se voi tulla esimerkiksi erilaisten luottokorttisopimusten kylkiäisenä. Myös ammattiliitot voivat tarjota jäsenilleen matkavakuutuksia. Ennen matkalle lähtöä vakuutuksen ehtoihin ja enimmäiskorvausmääriin kannattaa tutustua huolella.

Ehtoihin tutustuminen on tärkeää myös siksi, että vakuutusyhtiöt ovat erittäin tarkkoja sen suhteen, millaisia matkalla sattuneita vahinkoja ne suostuvat korvaamaan. Pahimmassa tapauksessa matkustajalle voi olla tiedossa tuntuva lisälasku, voimassa olevista vakuutuksista huolimatta.

Verkkouutiset vertaili kolmen suuren vakuutusyhtiön matkavakuutuksia ja selvitti, millaisia rajoituksia niihin sisältyy. Vertailussa olivat mukana Ifin, Lähitapiolan ja Pohjola-vakuutuksen matkavakuutukset.

Kaikissa kolmessa matkavakuutuksessa vakuutuksen periaate on sama: sillä luvataan korvata matkalla sattuneita yllättäviä vahinkoja ja tapaturmia. Jos esimerkiksi yllättäen sairastut matkan aikana, vakuutuksesta voidaan korvata sairaanhoitokuluja.

– Vakuutuksesta on mahdollisuus saada korvausta myös matkan peruuntumisesta ja matkalla myöhästymisestä, Lähitapiolan korvausasiantuntija Sari Laakso kertoo.

Vakuutusyhtiö Ifin matkavakuutusten tuotepäällikkö Jukka Heinämäen mukaan ulkomaan matkoilla tapahtuneet sairastumiset voivat aiheuttaa joskus tuntuviakin kuluja. Esimerkkinä hän mainitsee tilanteen, jossa sairastuneelle joudutaan järjestämään ambulanssilento Suomeen.

– Ne eivät ole mitään halpoja ja varsinkin sairauksien hoito ulkomailla voi olla todella kallista, Heinämäki kertoo.

Sairaanhoidon kustannukset ulkomailla voivat nousta jopa kymmeniin tuhansiin euroihin. Hätäpalveluja tarjoavan SOS Internationalin mukaan ambulanssilennon kustannukset voivat matkakohteesta riippuen nousta jopa 200 000 euroon.

Myös matkatavaroille sattuneita vahinkoja voidaan korvata matkavakuutuksesta. Vakuutusyhtiöstä riippuen matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen voi valita yhdessä tai erikseen.

– Matkatavaravakuutus korvaa, jos matkatavara rikkoutuu, vahingoittuu, katoaa tai varastetaan matkan aikana. Korvausta maksetaan myös välttämättömyystarvikkeiden hankinnasta, kun kuljetettavaksi jätetyt matkatavarat myöhästyvät vähintään kaksi tuntia siitä, kun vakuutettu saapuu perille menomatkalla, Pohjola-vakuutuksen henkilöasiakkaiden henkilövahingoista vastaava Atte Erkamo kertoo.

Hänen mukaansa yleisimpiä korvattavia vahinkoja ovat erilaiset vatsataudit ja hengitystieinfektiot sekä matkasairaudet ylipäätään, erilaiset matkatapaturmat sekä matkojen peruuntumiset äkillisestä sairastumisesta tai tapaturmasta johtuen.

Matkavakuutuksen voimassaolo kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen lomamatkaa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Omia töppäilyjä ei saa vakuutuksen piikkiin

Mitä tahansa matkalla sattuneita vahinkoja ei matkavakuutuksesta korvata. Vakuutusehdoissa korvausten ulkopuolelle rajataan esimerkiksi omasta tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuneet vahingot.

– Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi vahinko, joka on sattunut päihtyneenä ajaessa, Erkamo toteaa.

Tilanteita arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Räikeimmissä tapauksissa korvaus voidaan evätä kokonaan.

Myös Ifillä vahingoista maksettavia korvauksia voidaan alentaa tai jättää kokonaan maksamatta, jos vahinko on seurausta vakuutetun törkeästä huolimattomuudesta. Vakuutuksesta ei korvata myöskään riita- tai rikosasioita, jotka liittyvät muuhun kuin matkustamiseen. Ifissä matkavakuutus ei myöskään pääsääntöisesti korvaa tappelussa syntyneitä vammoja.

Heinämäen mukaan yleinen tilanne on sekin, että matkavakuutus otetaan vasta juuri ennen lähtöä. Ifin vakuutusehtojen mukaan matkavakuutuksen pitää olla voimassa vähintään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista, jotta matkan peruuntumisesta voi saada korvauksen.

– Jos esimerkiksi vakuutus on otettu vain päivä ennen matkan alkamista ja matka peruuntuu yllättäen, sitä ei voida vakuutuksesta korvata, Heinämäki havainnollistaa.

Toinen tyypillinen esimerkki on se, jos matkalla on harrastettu riskialttiita lajeja tai kilpaurheilua.

– Niissä vakuutus ei ole voimassa yli 18-vuotiailla lukuun ottamatta tiettyjä lajikokeiluja. Jos tällaisia aikoo harrastaa, niitä varten on hankittava erillinen vakuutuksen lisäturva, Heinämäki kertoo.

Matkavakuutus ei poista vakuutetun vastuuta omasta toiminnastaan. Joissain tapauksissa päihteidenkäyttö voi alentaa vakuutuskorvausta tai estää sen kokonaan. PIXABAY

Kaikkia peruuntumisia ei korvata

Myös sillä on vakuutuskorvausten kannalta suuri merkitys, mistä syystä matka on peruuntunut tai viivästynyt. Vakuutusyhtiöt ovat rajanneet korvausten ulkopuolelle esimerkiksi lakoista, sodista tai poliittisista syistä johtuvat vahingot. Osa vakuutusyhtiöistä tarjoaa erilaisia lisäturvia, jotka kattavat myös näistä syistä sattuneet vahingot.

– Korvausta ei makseta myöskään silloin, jos matkustaja ei uskalla lähteä matkalle esimerkiksi poliittisen tilanteen tai sääolosuhteiden takia. Esimerkkinä tästä ovat kovat helteet, joita nähtiin viime kesänäkin, Laakso sanoo.

Vakuutusyhtiöt ovat myös todella tarkkoja siitä, millaisia sairaanhoitokorvauksia maksetaan. Lähtökohtaisesti matkavakuutuksesta ei voida korvata sellaisten sairauksien hoitoa, jotka ovat alkaneet jo ennen matkaa.

– Olemassa olevan sairauden äkillisen pahenemisen akuutti, ensiapuluonteinen hoito voidaan korvata, jos paheneminen ei ollut todennäköistä tai odotettavaa. Muita olemassa olevan sairauden pahenemisen aiheuttamia kuluja, kuten esimerkiksi viivästyneen paluun uutta matkalippua, ei korvata, Pohjola-vakuutuksen Erkamo selventää.

Myös Lähitapiolan ja Ifin vakuutuksista voidaan korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat olemassa olevan sairauden äkillisestä pahenemisesta.

Matkalta myöhästymistä ei korvata myöskään silloin, jos henkilö on myöhästynyt matkalta oman toimintansa takia. Hyvänä esimerkkinä on tilanne, jossa matkustaja on lähtenyt lentoasemalle liian myöhään.

– Tilanteita katsotaan aina tapauskohtaisesti. Korvattava matkalta myöhästyminen voi olla esimerkiksi tilanteessa, kun henkilö on lähtenyt ajoissa, mutta auto on yllättäen hajonnut kesken matkan, Laakso toteaa.

Matkavakuutus ei ole voimassa kesämökillä. Huolimatta siitä, vaikka mökki olisi pitkän ajomatkan päässä. LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI

Oma kesämökki ei ole vakuutuksen piirissä

Lähtökohtaisesti matkavakuutus on voimassa koti- ja ulkomaan matkoilla. Kotimaan matkoilla matkavakuutus on lähtökohtaisesti voimassa silloin, kun matka suuntautuu riittävän pitkän maahan päivittäisestä elinpiiristä. Päivittäiseen elinpiiriin luokitellaan oman kodin lisäksi esimerkiksi työ- tai opiskelupaikka. Kilometrirajat vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Esimerkiksi Lähitapiolalla edellytyksenä on vähintään 50 kilometriä ja Ifillä 150 kilometriä.

Myös sillä on matkavakuutuksen kannalta merkitystä, mihin matka suuntautuu. Esimerkiksi oma vapaa-ajan asunto kuten kesämökki on vakuutusehdoissa rajattu matkavakuutuksen ulkopuolelle. Matkavakuutus ei korvaa sellaisia vahinkoja, jotka ovat sattuneet vapaa-ajan asunnolla tai sinne suuntautuvilla matkoilla.

– Ehtojemme mukaan oma kesämökki on päivittäistä elinympäristöä, joka ei ole vakuutuksen piirissä, Ifin Heinämäki kertoo.

Sama pätee Lähitapiolan ja Pohjolan vakuutusehtoihin.

– Siellä vakuutus ei ole voimassa, koska silloin ei ehtojemme mukaan olla matkalla vaan omalla vapaa-ajan asunnolla, Lähitapiolan Sari Laakso sanoo.

Sen sijaan matka kaverin mökille tai vuokramökille kuuluu yleensä matkavakuutuksen piiriin. Vuokramökillä vakuutuksen voimassa olo edellyttää, ettei mökki ole säännöllisessä käytössä.

– Kotimaan matkan edellytyksenä on kuitenkin se, että matkakohde sijaitsee linnuntietä mitattuna yli 50 kilometrin päässä vakuutetun kotoa, työpaikalta, opiskelupaikalta tai vapaa-ajan asunnolta, riippuen siitä, mistä näistä matkalle lähdetään, Pohjola-vakuutuksen Erkamo kertoo.

Asioista kannattaa ottaa selvää jo etukäteen

Matkavakuutukset aiheuttavat ajoittain epäselvyyksiä ja erimielisyyksiä asiakkaiden kanssa. Monissa tapauksissa epäselvyyksiltä vältytään, kun vakuutuksenottaja tutustuu ehtoihin huolellisesti ennen matkaa.

– Kannattaa varmistaa ainakin se, että kaikki matkalle lähtevät ovat vakuutettu. Se on hyvä selvittää esimerkiksi silloin, kun matkalle lähdetään lapsiperheenä, Heinämäki kertoo.

Laakso suosittelee myös selvittämään se, mitkä ovat vakuutusehdoissa mainitut korvausten ylärajat. Ne voivat vaihdella merkittävästi vakuutusyhtiöittäin ja vakuutuksittain. Suurimmassa osassa vakuutuksia kustannukset luvataan korvata ilman erillistä ylärajaa.

– Esimerkiksi ammattiliittojen tarjoamissa vakuutuksissa voi olla hoitokorvauksille asetettu yläraja. Yllättävän tilanteen sattuessa korvauskustannukset voivat nousta korkeiksikin ja silloin vakuutetulle voi tulla suuri lasku maksettavaksi, jos vakuutus kattaa vain osan hoitokuluista. Nämä ovat harmillisia tilanteita asiakkaille.

Myös siitä kannattaa ottaa selvää, että vakuutus on voimassa varmasti siinä kohteessa, johon on matkustamassa. Esimerkkinä Laakso mainitsee Yhdysvallat, jossa vakuutuksissa saattaa olla rajoituksia kalliiden hoitokulujen takia.

– Kannattaa myös varmistua siitä, että matkavakuutus on voimassa koko matkan ajan. Tämä on tärkeää etenkin pitkien matkojen osalta. Jos vakuutus ei meinaa kattaa koko matkan kestoa, sen voimassaoloa voi aina pidentää, Heinämäki kertoo.

Lisäksi oma terveydentila kannattaa huomioida jo ennakkoon. Mikäli matkalle lähtevä sairastaa jotain sairautta, hänen kannattaa huolehtia riittävästä lääkkeiden mukanaolossa ja muista hyvinvointiin vaikuttavista seikoista.

– Sellaisessa tilanteessa myös matkakohteen valinnalla on merkitystä. Kannattaa miettiä esimerkiksi sitä, haluaako lähteä helteeseen vai olisiko sairauden kanssa helpompi olla jossain toisessa kohteessa, Heinämäki vinkkaa.

Samalla henkilöllä voi olla useampi päällekkäinen matkavakuutus. Niistä ei ole asiakkaalle muuta haittaa kuin turha rahanmeno. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Samalla ihmisellä voi olla monta matkavakuutusta

Kuten jo artikkelin alussa todettiin, matkavakuutus voi tulla luottokortin tai ammattiliiton jäsenyyden myötä ikään kuin oheistuotteena. Voivatko useat päällekkäiset matkavakuutukset johtaa tilanteeseen, jossa vakuutuskorvauksia ei makseta ollenkaan?

– Ei. Päinvastoin se tuo asiakkaalle lisäturvaa, sillä hänellä on oikeus itse päättää, mistä vakuutuksesta korvausta hakee, Heinämäki toteaa.

Laakson mukaan tilanteessa ei aiheudu vakuutuksenottajalle muuta haittaa kuin se, että hän maksaa useasta päällekkäisestä vakuutuksesta turhaan.

– Hoitokuluista voi hakea korvausta vain yhden vakuutuksen perusteella.

Samoilla linjoilla on Pohjolan Erkamo. Hänen mukaansa päällekkäiset vakuutukset ovat pääsääntöisesti turhia, mutta eivät haitallisia.

– Kannattaa siis käydä oma vakuutusturva ajatuksella läpi ja varmistaa, ettei vakuutuksissa ole päällekkäisyyttä ja toisaalta se, että ne ovat riittävän kattavia ja tarjoavat turvaa juuri sellaisille matkoille, joilla itse tyypillisesti matkustaa, Erkamo ohjeistaa.

