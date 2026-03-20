Verkkouutiset

Kanariansaarilla sataa lunta – Teneriffa peittyi lumeen

Saarta vaivaa poikkeuksellinen sääilmiö.
Kevät etenee Teneriffalla poikkeuksellisessa säässä. TENERIFFAN PAIKALLISHALLINTO
Kanariansaariin kuuluvalla Teneriffalla sataa lunta. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti Sun. Paikalliset ihmiset ja turistit ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa lukuisia kuvia ja videoita lumen peittämästä saaresta. Myös maan paikallishallinto on julkaissut kuvia Teneriffan lumisista teistä.

Lunta on ollut ainakin Teiden kansallispuiston alueella.

Teneriffaa on vaivannut viime päivinä poikkeuksellinen sääilmiö. Koko saari on julistettu hätätilaan voimakkaiden tuulenpuuskien takia. Lisäksi odotettavissa on ukkosia ja raekuuroja. Myrskypuuskat voivat nousta jopa 25 metriin sekunnissa.

Suomalaisille Kanariansaaret ja Teneriffa on tullut tunnetuksi suosittuna turistikohteena.

Teneriffalle julistettiin hätätila
Varoitus koskee koko saarta.
Täällä lämpötila voi pian kohota 14 asteeseen
Föhn-tuuli tuo mukanaan keväisiä lukemia.
Vuoden korkein lämpötila mitattu – viikonlopun sää lauhaa
Viikonlopun sää on vuodenaikaan nähden lämmintä.
