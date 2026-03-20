Kanariansaarilla sataa lunta – Teneriffa peittyi lumeen

Kanariansaariin kuuluvalla Teneriffalla sataa lunta. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti Sun. Paikalliset ihmiset ja turistit ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa lukuisia kuvia ja videoita lumen peittämästä saaresta. Myös maan paikallishallinto on julkaissut kuvia Teneriffan lumisista teistä.
Lunta on ollut ainakin Teiden kansallispuiston alueella.
Teneriffaa on vaivannut viime päivinä poikkeuksellinen sääilmiö. Koko saari on julistettu hätätilaan voimakkaiden tuulenpuuskien takia. Lisäksi odotettavissa on ukkosia ja raekuuroja. Myrskypuuskat voivat nousta jopa 25 metriin sekunnissa.
Suomalaisille Kanariansaaret ja Teneriffa on tullut tunnetuksi suosittuna turistikohteena.