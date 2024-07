Suosittu lomakohde palkitsee turisteja vastuullisesta käyttäytymisestä

Monessa Euroopan kaupungissa on kyllästytty massaturismiin. Vierailijoilta on ryhdytty perimään ylimääräisiä maksuja kuten Venetsiassa tai heitä ammutaan vesipyssyillä, kuten hiljattain Barcelonassa. Tanskan Kööpenhamina kulkee eri suuntaan, sillä se on perustanut palkitsemisjärjestelmän matkailijoille, brittilehti The Guardian kertoo.

Tavoitteena on edistää vastuullista käyttäytymistä. Jos turisti ajaa polkupyörällä, käyttää joukkoliikennettä, tuo kahvilaan mukanaan oman mukin, kerää roskia tai auttaa vaikkapa puutarhanhoidossa kaupunkipuistoissa, palkinnoksi voi saada esimerkiksi ilmaisen lounaan tai juomia, tai maksuttoman museokäynnin CopenPay-järjestelmän kautta.

CopenPay-sivusto kertoo, että todisteeksi esimerkiksi julkisten liikennevälineiden käytöstä voi esittää matkalipun, mutta sitä ei vaadita, koska ”tanskalainen yhteiskunta perustuu luottamukseen”.

Tarkoituksena ei ole myöskään lisätä matkailua, vaan muuttaa pienet ekologiset teot valuutaksi kulttuuripalveluihin, sivulla sanotaan.

Guardianin mukaan Kööpenhaminan kokeilun toivotaan inspiroivan muita turistien suosimia kaupunkeja vähentämään matkailijoiden ja asukkaiden vastakkainasettelua positiivisin keinoin.