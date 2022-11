Suosikkijuontaja jäätyi Venäjän televisiossa: En voi sanoa mitään joutumatta vankilaan

Moskovan ilmoittama vetäytyminen Ukrainan Hersonista aiheuttaa päänvaivaa venäläistoimittajille. Venäjän mediaa Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle seuraava Francis Scarr on jakanut Twitterissä alta löytyvän videon hämmentävästä tilanteesta Venäjän televisiossa.

Video ilmentää kipeästi, kuinka hankalaksi Venäjän viranomaisten määräykset ovat Ukrainan sodan käsittelemisen tehneet.

Valtion yhtiö Gazpromin omistaman suuren NTV-kanavan suosikkijuontaja Andrei Norkin kertoo videolla näkyvässä lähetyksessä vetäytymispäätöksestä. Sitten seuraa hieman yllättävä jäätyminen.

– Jos odotatte minun nyt kertovan, mitä minä tästä ajattelen, en aio sanoa teille yhtään mitään, Norkin puuskahtaa katsojille.

Hän toteaa selittävänsä kuitenkin seuraavaksi, miksi hän pysyy hiljaa.

– Jos tuen päätöstä ja sanon puolustusministeriön toimivan oikein poistuessaan Hersonista, vaadin silloin julkisesti Venäjän alueellisen koskemattomuuden loukkaamista. Tämä löytyy rikoslakimme 280 artiklan ensimmäisestä kohdasta. Tarkistin sen varta vasten tänään aamulla – monen vuoden vankilatuomio, Norkin selvittää.

– Jos taas en tue päätöstä ja ajattelen puolustusministeriön tehneen väärän ratkaisun lähtiessään Hersonista, kyseenalaistan julkisesti asevoimia. Sekin löytyy 280 artiklasta, mutta sen kolmannesta kohdasta – suurin piirtein samalla vankeusrangaistuksella, hän jatkaa.

Andrei Norkin toteaa lakonisesti, ettei hän halua joutua vankilaan.

– Joten nyt katsomme reportaasin ja sitten annan estradin rakkaille asiantuntijoillemme, hän päättää.

Russian TV host Andrei Norkin's realisation that his country lacks freedom of speech:

If I back the decision to withdraw from Kherson, I'm going to jail for questioning Russia's territorial integrity

And if I oppose it, I'm going to jail for discrediting the armed forces pic.twitter.com/KRj0RsI00i

— Francis Scarr (@francis_scarr) November 10, 2022