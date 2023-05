Suomi voi hävitä miljardien jättitilaisuuden Ruotsille – ”Tämä hallituskausi ratkaisee”

Suomessa on käynnissä lähes 200 energiahanketta, joiden tarkoitus on rakentaa Suomeen päästötöntä sähköntuotantoa. Hankkeiden arvo nousee yli 85 miljardiin euroon.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan johtaja Emilia Kullas kirjoittaa Iltalehden kolumnissa, että kyseessä on Suomelle jättimäinen mahdollisuus, suorastaan lottovoitto.

– Investointitsunami tarkoittaa työtä ja verotuloja, Kullas toteaa ja jatkaa, että hankkeiden toteutuminen riippuu kuitenkin kahdesta asiasta: toimiiko luvitus ja löytävätkö yritykset riittävästi työvoimaa.

Näissä kahdessa asiassa piilee Kullaksen mukaan myös energiainvestointien poliittinen riski.

Perussuomalaiset ovat olleet sitä mieltä, että Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 on ”typerää” politiikkaa ja ei tule toteutumaan. Kullas sanoo, että muiden hallituspuolueiden tehtävä onkin nyt taata, että vihreän siirtymän markkinaehtoiset investoinnit muuttuvat hankkeista todellisuudeksi.

– Yritykset ovat valmiita investoimaan, kunhan vain luvitusprosessit hoituvat nopeammin kuin nyt ja työvoiman saatavuuteen ei kasata esteitä.

– Tämä hallituskausi on ratkaiseva. Lähivuosina on 85 miljardin euron mahdollisuus muuttaa Suomen raskas vientiteollisuus vähäpäästöiseksi ja rakentaa pohja uudelle teollisuudelle. Mikäli tässä ei onnistuta, voimme katsoa vierestä, kuinka Ruotsi vie investoinnit ja me voimme vain vikistä, Kullas kirjoittaa.