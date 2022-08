Suomi tasaa tuloja veroilla ja tulonsiirroilla enemmän kuin mikään muu OECD-maa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja ja pääekonomisti Penna Urrila huomauttaa siitä, miten paljon tuloja tasataan Suomessa.

– Tiesitkö, että Suomessa tasoitetaan tulonjakoa verotuksella ja tulonsiirroilla enemmän kuin missään muussa OECD-maassa, Urrila tviittaa.

Hän on jakanut saatteeksi alta löytyvän OECD:n tietoihin perustuvan vertalun. Siinä kuvataan tuloeroista kertovan gini-kertoimen alenemaa verotuksen ja tulonsiirtojen seurauksena eri maissa. Sinisellä merkitty Suomi on kirkkaasti vertailun kärjessä. Muut Pohjoismaat on merkattu vertailuun oranssilla.

– Erityisen yllättävää on näin suuri ero muihin Pohjoismaihin, jotka ovat lähellä OECD-keskitasoa, Urrila toteaa.

Tviitin kommenteissa ekonomistille vastataan, että Suomen järjestelmä on kaikin puolin hyvä ja sen muuttamisessa olisi paljon menetettävää, kuten esimerkiksi yhteiskuntarauha ja ihmisten onnellisuus.

– Näistä tavoitteista on helppo olla samaa mieltä. Mutta eivätkö ne toteutu varsin hyvin myös muissa Pohjoismaissa, jotka ovat myös kärkisijoilla esim. onnellisuusvertailuissa?, Penna Urrila vastaa.

