”Suomi seisoo nyt vedenjakajalla” – julkinen talous ei kestä

Kauppakamarit julkaisivat tänään yhteiset eduskuntavaalitavoitteensa ”Tulevaisuuden ratkaisut”. Tavoitteet sisältävät neljä teemaa, joita kauppakamarit pitävät ratkaisevina Suomen kilpailukyvyn ja menestymisen kannalta.

Keskeisessä roolissa ovat osaaminen, vahva julkinen talous ja kannustava verotus, investointien ja vihreän siirtymän vauhdittaminen sekä Suomen saavutettavuus ja logistinen kilpailukyky.

Kauppakamarit muun muassa lisäisivät osaamisperusteista maahanmuuttoa merkittävästi nykyisestä, keventäisivät ansiotuloverotusta kaikissa tuloluokissa, mahdollistaisivat paikallisen sopimisen kaikissa yrityksissä ja uudistaisivat sosiaaliturvan. Myös liikenneinfran rahoitustasoa nostettaisiin ja ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta poistettaisiin kokonaan.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan Suomi on ajautunut lähemmäksi eteläeurooppalaisia velkaantuneita valtioita, yhä kauemmaksi pohjoismaisista verrokeistamme, kuten Ruotsista ja Tanskasta. Talouspolitiikkaa on hänen mukaansa ohjannut viime vuosina ajatus siitä, että vahva valtio hoitaa kaiken yleensä lisäämällä rahoitusta.

– Suomi seisoo nyt vedenjakajalla. Julkinen talous on kestämättömällä pohjalla ja sen seurauksena hyvinvointimme rahoituspohja on uhattuna. Olemme tilanteessa, jossa Suomen taakkana on edelleen kasvava julkinen velka, valtion talouden paisuneet menot, edelleen ratkaisemattomat rakenteelliset ongelmat, heikko tuottavuuskehitys, kireä verotus ja ikääntyvä väestö, sanoo Romakkaniemi tiedotteessa.

Romakkaniemen mukaan kauppakamarien eduskuntavaalitavoitteissa korostuu toimeliaisuuteen ja kasvuun kannustava toimintaympäristö, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan, kasvamaan, innovoimaan ja työllistämään.

– Me tarjoamme ratkaisuja Suomelle. Suomella on kaikki edellytykset rakentaa käynnissä olevalla vuosikymmenellä uusi versio menestystarinastaan ja palata pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi, Ruotsin rinnalle, Romakkaniemi sanoo.