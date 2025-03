Suomi ryhtyy kehittämään Ukrainan väestönsuojia

Ukrainan ja Suomen vastaavat ministerit allekirjoittavat sopimuksen, jolla käynnistetään Ministerimme allekirjoittavat tänään asiakirjan, jolla käynnistetään yhteistyö väestönsuojien kehittämiseksi. Asiasta kertoo Helsingissä valtiovierailulla oleva presidentti Volodymyr Zelenskyi viestipalvelu X:ssa.

– Niin kauan kuin [Vladimir] Putin jatkaa hyökkäyksiä infrastruktuurimme kimppuun, meidän on tehtävä kaikkemme suojellaksemme kansaamme, Zelenskyi kirjoitti.

– Olemme kiitollisia Suomelle tästä aloitteesta.

Suomalainen väestönsuojelu on kiinnittänyt kansainvälistä huomiota. Syksyllä 2023 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen komentaja kertoi, että noin 200 median edustajaa oli vieraillut tutustumassa Helsingin väestönsuojiin. Pääosa mediavierailuista on toteutettu Merihaan kalliosuojassa Hakaniemessä.

Ukrainan presidentti Zelenskyin mukaan vierailulla on keskitytty Ukrainan puolustustukeen ja Ukrainan teollisuuteen tehtäviin investointeihin. Ukrainan kanta pysyy muuttumattomana: olemme valmiita molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön kaikkien niiden kumppaneiden kanssa, jotka todella auttavat meitä.

Zelenskyin mukaan on keskusteltu myös turvatakuista ja Suomen mahdollisesta panoksesta, Euroopan tulevasta turvallisuusarkkitehtuurista sekä eurooppalaisesta ja euroatlanttisesta integraatiostamme.

– Kerroin presidentti [Alexander] Stubbille myös Venäjän disinformaatiosta Kurskin rintaman tilanteesta. Siellä ei ole mitään saartoa – joukkomme suorittavat tehtävänsä Ukrainan edellyttämällä tavalla, Zelenskyi huomautti.

Viime viikkoina on kerrottu toistuvasti, miten elokuussa käynnistynyt Ukrainan hyökkäys Venäjän puolelle Kurskiin olisi ajautunut Ukrainan kannalta tukalaan ahdinkoon. Ei ole.

– Me Ukrainassa arvostamme syvästi suhdettamme Suomeen – todellista kansojen välistä kumppanuutta ja ihmisten välistä ystävyyttä. Kiitos vieraanvaraisuudestanne, tästä vierailusta – yhdessä Ukrainan presidentin rouvan kanssa – yhteisistä ponnisteluistamme sekä tuestanne maamme ja kansamme hyväksi.

During my visit to Finland, I discussed key issues of bilateral and multilateral cooperation with President Alexander Stubb @alexstubb. Naturally, our focus was on defense support and investment in our industry. Ukraine’s position remains unchanged: we are ready for mutually… pic.twitter.com/iXTSbYW8Dr

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2025