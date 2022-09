Suomi myöntää yhä turistiviisumeita venäläisille – IL: Näin ministeriö perustelee

Euroopan unionin neuvoston linjaus viisumikäytäntöjen kiristämisestä ei juuri muuta Suomen tilannetta ja venäläiset voivat edelleen hakea turistiviisumia, Iltalehti kertoo.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi viime perjantaina esityksen, joka tiukentaa venäläisten turistiviisumien myöntämistä EU-alueella. Jatkossa unionin alueelle pääsee enää vain humanitaarisin perustein tai perhesiteiden perusteella. Myös journalistit voivat saada viisumin.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner sanoo IL:lle, että venäläisten turistiviisumien kategorinen kieltäminen ei näytä mahdolliselta. Hänen mukaansa on syvällä järjestelmän ja oikeusvaltion ytimessä, että jokaisen hakijan tilanne tarkastellaan yksilökohtaisesti.

– Viisumin myöntämisen keskeyttäminen kokonaan tai kaikkien turistiviisumien lopettaminen ovat sellaisia toimenpiteitä, joille me emme löydä oikeusperustaa, Tanner sanoo.

Tähän saakka hallitus on perustellut Suomen päätöstä olla tekemättä kansallista ratkaisua venäläisten turistien maahantulon kieltämiseksi sillä, että asiassa on odotettava EU-tason ratkaisua.

Tanner vastaa IL:lle, että ulkoministeriössä on luettu tarkkaan neuvoston tuore linjaus. Hänen mukaansa tiukennukset eivät tuo merkittäviä muutoksia nykyisiin käytäntöihin.

Puola ja Baltian maat ovat päättäneet olla päästämättä venäläisiä turistiviisumilla maahan. Suomi on saanut osakseen arvostelua siksi, ettei se ole lähtenyt yhtä tiukalle linjalle venäläisten turistien suhteen vaan on ilmoittanut odottavansa asiassa EU-tason päätöstä. Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik on todennut, ettei pidä Suomen perusteluita vakuuttavina.

Tanner ei ota kantaa muiden maiden tekemiin ratkaisuihin viisumeiden myöntämisestä. Jotta venäläisten turistiviisumit voitaisiin kategorisesti kieltää, se vaatisi hänen mukaansa Schengen-sääntöjen muuttamista.

Why is Finland not preparing an entry ban – or a visa ban – for Russian citizens? I try to explain. Public authority must always strictly observe the law, and we don’t think a blanket visa ban (or entry ban) for one nationality is compatible with the law. 1/6 https://t.co/ongVgKL60a

— Jussi Tanner (@JussiTanner) September 10, 2022