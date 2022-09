Suomea ehdittiin jo arvostella rajan vuotamisesta – nyt EU rajoittaa venäläisten turistiviisumeita

Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan venäläisten turistien viisumeihin saadaan EU-tason ratkaisu.

Hän on jakanut tästä löytyvän Iltalehden jutun. Siinä viitataan Suomessa vierailleen EU:n sisäasioiden komissaari Ylva Johanssonin lausuntoihin. Komissaarin mukaan Eurooppa-neuvosto hyväksyy perjantaina esityksen, joka jäädyttää venäläisten turistiviisumit EU-alueella. Jatkossa unionin alueelle pääsee enää vain humanitaarisin perustein tai perhesiteiden perusteella. Myös journalistist voivat saada viisumin.

Suomea on arvosteltu päätöksestä olla lähtemättä samalla linjalle Venäjän turistien suhteen kuin Puola ja Baltian maat.

– Puola ja Baltian maat päättivät olla päästämättä venäläisiä turistiviisumilla maahan. Nyt ainoa maaraja joka vuotaa Eurooppaan on Suomi. Ulkomaiset kollegat ovat ihmetelleet Suomen ratkaisua. Tätä on kieltämättä vaikea perustella, sotatieteiden tohtori ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnell totesi Twitterissä.

Samaa ehti kummastella myös esimerkiksi Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik. Raik ihmetteli Suomen linjan perusteluja. Verkkouutiset kertoi virolaistutkijan arvioista tässä jutussa.

Hallitus on perustellut Suomen päätöstä olla tekemättä kansallista ratkaisua venäläisten turistien maahantulon kieltämiseksi sillä, että asiassa on odotettava EU-tason ratkaisua.

Sisäministeri Krista Mikkonen vastaa Twitterissä Jarno Limnellille, että Suomi on aktiivisesti hakenut ratkaisua, jossa koko EU on mukana.

– Tällainen on nyt tulossa, kuten komissaari tänään kertoi. EU:n yhtenäisyys on vahvuus tässäkin, Mikkonen sanoo.

Mikkonen myöntää IL:lle, että Baltian tiukka linja turistiviisumeihin on toiminut kirittäjänä EU:lle.

— Krista Mikkonen (@MikkonenKrista) September 9, 2022