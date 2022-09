Virolaistutkija arvostelee Suomen linjaa Venäjän turisteihin: Perustelut eivät vakuuta

– Minua ihmetyttää se, ettei Suomi liittynyt Baltian maiden ja Puolan tuoreeseen päätökseen rajoittaa muista EU-maista viisumin saaneilta venäläisiltä. Suomi viittaa juridisiin seikkoihin, jota en pidä vakuuttavana, Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik toteaa Twitterissä.

Viro, Latvia, Liettua ja Puola ovat päättäneet estää venäläisiltä matkailijoilta pääsyn maahan syyskuun 19. päivästä alkaen. Kielto pätee, vaikka turistilla olisi viisumi, jostain muusta Schengen-maasta. Poikkeus tehdään muun perhe- tai humanitaarisista syistä matkustavien, diplomaattien, kansainvälisen tavara- ja matkustajaliikenteen työntekijöiden ja venäläisten toisinajattelijoiden kohdalla.

Suomi sitä vastoin sallii Venäjän turistien tulon maahan. Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Suomi odottaa asiassa EU-tason päätöstä.

Kristi Raik huomauttaa EU:n ulkoministerien sopineen elokuun lopussa Prahassa siitä, että maat voivat ryhtyä kansallisiin toimiin rajoittaakseen EU-alueelle tulemista rajojensa kautta. Hän on jakanut tästä löytyvän Politicon artikkelin aiheesta.

– Muut jäsenvaltiot ovat siis tunnustaneet turvallisuushuolet, jotka suuret määrät rajavaltioiden kautta muualle EU:hun tulevia venäläisiä muodostavat, Raik jatkaa.

Hän huomauttaa, että EU-alueelle on tullut viimeisen kuuden kuukauden aikana noin miljoona venäläistä. Heistä valtaosa on saapunut Viron ja Suomen kautta.

– Suomalaispoliitikot ovat puhuneet julkisuudessa niin turvallisuusriskeistä kuin moraalisistakin perusteista venäläisen turismin kieltämiseksi. Kiellolle näyttäisi olevan myös huomattava tuki kansan parissa, Kristi Raik toteaa.

Tutkija myöntää kansallisten rajoitusten olevan ongelmallisia Schengen-alueella. Hänestä olisi myös kaikille parasta, jos asiaan saataisiin yhteinen EU-tason päätös.

– Merkittävät turvallisuushuolet ovat kuitenkin pätevä peruste kansallisille rajoituksille, Raik jatkaa.

Hän huomauttaa Suomen ja monien muiden maiden asettaneet rajoituksia ihmisten vapaalle liikkuvuudelle koronakriisin aikana. Schengen-sääntöjen kannalta ongelmalliset rajoitukset hyväksyttiin ihmisten terveyden suojelemiseksi.

– Olivatko Suomen rajan koronakriisin aikana ylittävän virolaiset suurempi uhka Suomelle kuin Venäjän kansalaiset ovat nyt – tullessaan maasta, joka käy raakaa sotaa yhtä naapureistaan vastaan ja väittää tämän olevan sota länttä vastaan?, Raik lataa.

Hän varoittaa Suomen rajalle tulevien venäläisten määrän lisääntyvän merkittävästi Baltian maiden ja Puolan päätöksen astuessa voimaan, mikäli Suomi ei yhdy ratkaisuun.

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja korostaa lopuksi päätökseen kirjattujen poikkeusten tärkeyttä.

– Rajoitukset iskevät Venäjän eliittiin, josta valtaosa ei vastusta sotaa.

