Suomi lähettää Ukrainalle lisää puolustustarvikkeita 159 miljoonalla eurolla

Suomi lähettää Ukrainaan lisää puolustusmateriaalia. Tasavallan presidentti Alexander Stubb päätti asiasta 28.6.2024 valtioneuvoston esityksestä.

Kyseessä on 24. puolustustarvikeapulähetys Suomelta Ukrainalle. Lähetyksen sisältämien suorituskykyjen korvaamisen arvioidaan maksavan Suomelle noin 159 miljoonaa euroa. Suomen Ukrainaan toimittaman puolustusmateriaalin yhteenlaskettu arvo on nyt 2,2 miljardia euroa.

– Suomi on sitoutunut tukemaan Ukrainaa sen taistelussa Venäjän oikeudetonta hyökkäystä vastaan. Tässä ei ole kyse pelkästään Ukrainasta vaan kaikkien vapaiden kansojen oikeudesta viime kädessä olemassaoloonsa. Meillä suomalaisilla on omasta historiastamme opittuna, miten tärkeä tämä asia on, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo tiedotteessa.

Lisäksi Suomi osallistuu Tšekin yhteishankintoja koskevaan ampumatarvikealoitteeseen. Aloite koskee puolustusmateriaalin yhteishankintaa useiden eri Euroopan maiden kanssa Ukrainan tukemiseksi hyödyntäen Tšekin toimittajayhteyksiä.

Aloitteeseen osallistumista varten on vuoden 2024 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetty tarvittavat varat puolustusministeriön hallinnonalalle.

Suomi on myös päättänyt osallistua Puolan, Saksan ja Italian johtamaan panssarikoalitioon sekä Viron ja Luxemburgin johtamaan informaatioteknologian koalitioon. Kansainvälisten suorituskykykoalitioiden tarkoituksena on Ukrainan pitkäjänteinen tukeminen.

Operatiivisista syistä sekä avun turvallisen perillemenon takaamiseksi avun tarkemmasta sisällöstä, toimitustavasta tai aikataulusta ei tiedoteta tarkemmin. Avussa on huomioitu sekä Ukrainan tarpeita että Puolustusvoimien resurssitilannetta.