Nämä pääsiäisen herkut ja koristeet ovat vaarallisia lemmikeille

Pääsiäisen vietossa piilee vaaranpaikkoja lemmikeille, muistuttaa Agria Eläinvakuutus tiedotteessa.

Koirille vaarallisimpia ovat suklaamunat.

– Pääsiäismunien piilotusleikki saattaa saada ikävän käänteen, jos esimerkiksi perheen koira löytää piilot ennen lapsia. Pääsiäismunan suklaa sisältää koiralle myrkyllistä ainetta, teobromiinia. Mitä tummempaa suklaa on, sitä enemmän teobromiinia se sisältää. Lisäksi pääsiäismunan sisällä piilevä muovinen yllätys saattaa päätyä eläimen suolistoon ja aiheuttaa ongelmia, tiedotteessa kerrotaan.

Suklaan sietokyky on yksilöllistä, mutta yleisesti ottaen 10-kiloinen koira voi saada myrkytyksen oireita syötyään 100–150 grammaa maitosuklaata tai 40-50 grammaa tummaa suklaata. Myrkyllinen annos riippuu suklaan kaakaopitoisuudesta.

Suositut pääsiäiskukat ovat kissalle myrkyllisiä.

– Kissoilla on usein taipumusta maistella huonekasveja. Monet sesongin kukat, kuten tulppaanit ja hyasintit, ovat kissoille myrkyllisiä. Narsissit ovat erityisen vaarallisia kissoille ja niiden maistelu voi aiheuttaa kissalle vakavan myrkytyksen sekä maksa- ja munuaisvaurioita.

Myös pääsiäiskoristeet voivat uteliaan kissan silmissä näyttää hauskoilta leluilta.

– Kissan pureskellessa koristeita, voi niistä irrota paloja, jotka juuttuvat kissan nieluun tai henkitorveen. Pahimmassa tapauksessa suolistoon asti päätynyt esine voidaan joutua poistamaan leikkauksen avulla, tiedotteessa kerrotaan.

Mikäli lemmikki syö jotain sopimatonta, on hyvä seurailla sen vointia. Myrkytyksen oireet riippuvat siitä, mitä eläin on syönyt ja kuinka paljon. Jos lemmikin yleisvointi heikkenee tai tilanne on akuutti, tulee se viedä välittömästi lähimmälle avoinna olevalle eläinlääkäriasemalle.

Tavallisia myrkytyksen oireita ovat muun muassa vatsavaivat kuten oksentelu ja ripuli, levottomuus, tihentynyt hengitys tai apaattisuus. Oireet voivat ilmetä pian syömisen jälkeen, mutta toisinaan oireet näkyvät vasta myöhemmin. Esimerkiksi suklaamyrkytyksen oireet näkyvät yleensä vasta 4–24 tunnin kuluessa.

– Lievissä tapauksissa tai jos et ole varma, onko lemmikin syömä aine sille vaarallista, kannattaa ottaa yhteyttä etäeläinlääkäriin, Agria Eläinvakuutus kertoo.