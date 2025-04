Kun pommikone putosi, Venäjällä Nina pelkäsi: ”Kuin olisimme olleet Ukrainassa”

Belajan sotilaskentän lähellä Irkutskissa lähellä Mongolian rajaa on pieni Turetin kylä.

Nina, 43, on asunut siellä aina. Samassa pihapiirissä asuu hänen poikansa sekä pojan vaimo ja heidän pieni poikansa. Ninan vuonna 2023 syntyneestä lapsenlapsesta tuli Turetin kylän tuhannes asukas. Omalla maatilalla on kanoja, lehmiä ja hevosia sekä sopivan paljon viljelysmaata.

Nyt Nina on kuitenkin alkanut nukkumaan mennessään pelätä, ettei enää aamulla heräisi. Syy löytyy huhtikuun alun tapahtumista, joista Nina kertoi Ljudi Baikala- ja Meduza-julkaisuille.

Vähän ennen puolta yötä kuului niin hurjaa jytinää, että talo tärisi. Sitten koko kylästä katkesivat sähköt. Ninan mies Valeri oli yövuorossa karjanhoitotöissä toisaalla kylässä. Valeri soitti ja kertoi kuulleensa, että oli tapahtunut lento-onnettomuus. Nina ja hänen poikansa hyppäsivät autoon ja ajoivat pimeän kylän läpi katsomaan. Jos vaikka tarvittaisiin apua.

Turmapaikalla näkyi isoja kappaleita Tu-22M3-pommittajasta. Ne paloivat yhä. Pienempiäkin koneen kappaleita oli paljon. Kuin joku olisi musertanut palan leipää, Nina kuvaili.

Kaksi koneen lentäjistä löytyi puolen tunnin etsinnän jälkeen. Kolmas oli pudonnut läheiseen metsään ja selviytyi sieltä itse kylään kasvot veressä.

– Juoksin hänen luokseen ja kysyin, montako heitä oli yhteensä. Hän oli shokissa, ei puhunut ollenkaan, Nina kertoi.

Pian kävi ilmi että yksi lentäjistä oli kuollut. Kylän pojat olivat menneet lähemmäksi pommittajan hylkyä ja nähneet. Nina ei nähnyt itse: pelto, jolle kone putosi, oli polveen asti ulottuvaa mutavelliä. Pian saapuivat poliisit ja pelastusväki, mutta aivan ensimmäisenä tulivat asevoimat. Nina kertoi, että he kielsivät kuvaamasta mitään onnettomuuspaikalla.

Kun he palasivat kotiin, olivat sähköt edelleen poikki. Aamulla kävi ilmi, että kaksi lähikylääkin oli menettänyt sähköt samassa rytäkässä. Aamulla Nina ja Valeri lähtivät hankkimaan polttoainetta omaa sähköä tuottavaa generaattoriaan varten. He näkivät, miten öinen turmapaikka kihisi sotilaista.

– Tuntui, kuin olisimme olleet Ukrainassa. Se oli kauhistuttavaa katsottavaa.

Siitä lähtien, kun Venäjä aloitettua täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan 2022, on Belajan sotilaskentän läheisyys alkanut puistattaa Ninaa yhä enemmän. Lentoon lähtevät ja laskeutuvat sotilaskoneet pitävät meteliä joka häiritsee Ninan lapsenlapsen unia.

Huhtikuinen lentoturma oli vuoden aikana jo toinen. Edellisen kerran Tu-22M3 putosi lähistölle elokuussa 2024. Nina näki koko tapahtuma, koska perhe oli pihallaan ruokailemassa.

– Kone nousi Belajasta, lensi Angara-joen yllä ja ryhtyi kääntymään alas kohti peltoa. Se jätti perässään savuvanan, Nina kertoi.

He lähtivät etsimään koneen lentäjiä noin 20 kilometrin päässä olevan putoamispaikan lähelle, mutta eivät löytäneet heitä. Vielä tänä päivänäkin koneen putoamispaikalla on monttu. Joku on tuonut sen reunalle pienen Venäjän lipun.

Nina pitää pienenä ihmeenä, että kumpikaan koneista ei pudonnut Turetin kylään. Mutta koko kylä pelkää, ja he pohtivat nyt voisivatko valittaa Irkutskin alueen kuvernöörille ja vaatia Belajan sotilaskentän siirtämistä. Suurin osa kyläläisistä kun ei oikein voi muuttaa, koti eläimineen ja peltoineen on juuri siinä.

– He sanovat meille että koneiden putoamiset johtuvat teknisistä vioista. Mutta alusta asti meillä on ollut epäilyksemme. Ovatko ne sittenkään teknisiä vikoja?

Russian channels are reporting that a Tu-22M3 “Backfire-C” Long-Range Heavy Bomber, which are regularly used by the Russian Air Force for missile attacks against Ukraine, has crashed in the Irkutsk Oblast of Siberia. A search-and-rescue operation for the crew of the bomber is… pic.twitter.com/dw023nILW2

— OSINTdefender (@sentdefender) April 2, 2025