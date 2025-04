Kuluttaja-asiamies huolestui – palveluiden irtisanominen tehdään liian hankalaksi

Kuluttaja-asiamies on valvonnassaan havainnut, että yritykset saattavat hankaloittaa irtisanomista sekä kohtuuttomilla ehdoilla että manipuloivilla käytännöillä.

Palvelun irtisanomisen pitäisi sujua yhtä helposti kuin sopimuksen tekemisen. Silti kuluttajien on usein hankalaa esimerkiksi löytää irtisanomisesta tietoa yrityksen verkkosivuilta ja onnistua navigoimaan monivaiheisen irtisanomispolun loppuun asti.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan joissakin tapauksissa irtisanominen onnistuu ainoastaan puhelinpalvelussa, joka saattaa olla maksullinen tai ruuhkautunut. Jos sopimus solmitaan netissä tai sovelluksessa, se pitäisi pääsääntöisesti voida myös irtisanoa samassa välineessä.

– Yritykset haluavat tietysti pitää asiakkaistaan kiinni, mutta irtisanomisen vaikeuttaminen on yksiselitteisesti väärä keino. Kuluttajaa ei saa estää käyttämästä oikeuksiaan, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

”Ethän jätä meitä” ei ole ystävällinen ele

Irtisanomista pyritään hankaloittamaan myös erilaisilla pimeillä käytännöillä, eli esimerkiksi manipuloivilla tai harhaanjohtavilla elementeillä.

– Piilotetaan tietoja, tarjotaan tiettyjä oletusvalintoja ja entistä houkuttelevampia tarjouksia. Kuluttajissa pyritään myös herättämään syyllisyyttä tai häpeää, kertoo Väänänen.

Tyypillisiä tunteisiin vetoavia ilmaisuja ovat ”Olemme todella surullisia, jos lähdet” sekä toistuvat varmistelut, joissa kuluttajan on vahvistettava, että hän todella haluaa jatkaa elämäänsä ilman palvelua.

Kuluttaja-asiamieheltä valvontaa ja ohjeistusta

Kuluttaja-asiamies on valvonnassaan kiinnittänyt irtisanomisen vaikeuteen huomiota muun muassa Ruutu+ -suoratoistopalvelua koskevassa ratkaisussa.

Ratkaisun pohjalta kuluttaja-asiamies on myös lähettänyt suoratoisto-, äänikirja- ja podcastpalveluita tarjoaville yrityksille ohjeistusta lainmukaisista irtisanomiskäytännöistä.

Aiemmin kuluttaja-asiamies on puuttunut muun muassa kodinturvapalveluita tarjoavan Verisuren kohtuuttoman pitkään irtisanomisaikaan. Parhaillaan kuluttaja-asiamies tarkastelee myös nettiliittymien irtisanomiseen liittyviä ongelmia.

Irtisanomispalveluiden yleistyminen hälyttävää

Viime aikoina hankalat irtisanomiskäytännöt ovat kirvoittaneet jopa uudenlaista liiketoimintaa, kun markkinoille on tullut irtisanomispalveluita, jotka lupaavat hoitaa irtisanomisrumban kuluttajan puolesta.

Väänäsen mukaan joukossa on myös kyseenalaisia toimijoita, joista kuluttajaviranomaiset ovat saaneet ilmoituksia.

– Irtisanominen on kuluttajan keskeinen oikeus, jota pitää olla helppo käyttää. On hälyttävää, jos sen ympärille syntyy liiketoimintaa ja ajatellaan, että irtisanominen on asia, joka kuluttajan kannattaisi ulkoistaa, hän sanoo.

Väänänen huomauttaa, että palvelua irtisanoessa kannattaa tiedostaa erilaiset ohjailuyritykset. Kuluttajalla on aina oikeus päästä irti toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta, eikä yritykselle tarvitse kertoa irtisanomisen syytä.

– Yritykselle kannattaa antaa palautetta, jos sopimuksen irtisanominen on ollut vaikeaa. Kuluttaja-asiamiehelle voi myös antaa vihjeen, jos epäilee, että yritys tahallisesti pyrkii hankaloittamaan irtisanomista tai irtisanomisehdot ovat kohtuuttomat.