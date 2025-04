Lennokkikauhu rintamalla: Suojaverkkoja ilmestyy kokonaisten maanteiden ympärille

Ukrainan rintamalla on törmätty jälleen ilmiöön, joka kuvastaa tapaa, jolla lennokkien käytön räjähdysmäinen lisääntyminen on muuttanut sodankäyntiä. Jopa maanteitä on alettu suojata lennokkeja estävillä verkoilla.

Ukrainan sodan kommentaattorina tunnettu ja rintamalla usein vieraileva FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija Rob Lee on koonnut X-palveluun videopätkiä verkkorakennelmista.

Verkkoja rakentavat mitä ilmeisimmin niin ukrainalaiset kuin venäläisetkin. Niistä on alkanut ilmaantua videota molemmilta puolilta. Kyse ei myöskään videoiden perusteella ole heppoisista virityksistä. Tien sivustat on suojattu paalutetuilla verkkoaidoilla ja teiden päälle on levitetty suojaverkot. Niiden alla ajaa videoilla kuorma-autojakin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Julkisuudessa olevien tietojen perusteella Ukrainalla on ollut viime aikoina etulyöntiasema lennokkien käytössä. Ukraina on lisännyt kotimaista lennokkituotantoaan valtavasti ja jopa 70 prosentin Venäjän tappioista on kerrottu tulevan nyt lennokkien käsissä. Ukrainan asevoimista on varoitettu, että Venäjä pyrkii kuitenkin kuromaan etumatkaa kiinni vauhdilla.

Ukrainalaisten lennokkien uhasta ja niiden kasvavasta suorituskyvystä ja pitenevästä kantamasta on uutisoitu jopa Venäjän valtion propagandamediassa.

Lennokki-iskujen kasvu on vaikeuttanut merkittävästi huollon järjestämistä rintamalla. Etenkin venäläisten ajoneuvojen on kerrottu joutuvan etulinjassa erittäin herkästi lennokkien kohteiksi.

LUE MYÖS:

Huolto katkaistiin: Venäläiset kulkevat jalan ”kuoleman polkua”

A road in Sumy oblast with a counter-UAV net. 3/https://t.co/NBxPqJLKvV pic.twitter.com/FwuDzd2Y7R — Rob Lee (@RALee85) March 10, 2025