Suomi käyttää sosiaalietuuksiin suhteessa eniten rahaa koko maailmassa

Suomi käyttää sosiaaliturvaetuuksiin enemmän rahaa suhteessa bruttokansantuotteeseen kuin mikään muu maa maailmassa.

Tunnettu ekonomisti ja Suomalainen työ ry:n toimitusjohtaja Juhana Brotherus kiinnittää asiaan huomiota X-palvelun päivityksessään. Hän on jakanut alla näkyvän Eurostatin lukuihin perustuvan kuvan. Brotherus kysyy onko asiassa ”väärinymmärrystä liikkeellä”.

Suomi on vertailussa Euroopan kärjessä sosiaaliturvamenojen BKT-osuudessa. Vuosina 2023 ja 2024 etuuksiin meni noin kolmannesta BKT:sta vastaava summa. Kauas taakse jäivät esimerkiksi pohjoismaiset hyvinvointivaltioverrokit Tanska ja Ruotsi.

Tähän kiinnittää huomiota myös Brotherus.

– Meillä myös sosiaaliturvamenojen osuus nousussa, kun Ruotsissa ja Tanskassa laskussa. Kasvavat eläkemenot näkyvät karusti, hän sanoo.

Suomi on noussut tuoreimmissa vertailuissa kärkeen myös julkisen sektorin koossa. OECD:n viime vuoden lopulla julkaisemien lukujen perusteella Suomen julkiset menot ovat EU:n suurimmat suhteessa BKT:seen.

Suomen julkiset menot kattoivat vuonna 2024 jo 57,6 prosenttia BKT:sta. Esimerkiksi Ruotsissa luku oli 50 prosenttia ja Tanskassa 46,5 prosenttia.

