Suomi jakautuu työntekijöiden kehityksessä kahteen osaan, yksi alue yllättää

Suomi jakautuu työntekijöiden määrässä mitattuna kahteen osaan. Asia ilmenee työeläkeyhtiö Ilmarisen tuoreesta suhdanneindeksistä.
Viime vuosikymmeninä Suomessa väestö on kasvavissa määrin keskittynyt suuriin kaupunkikeskuksiin. Tämä kehitys on nähtävillä suoraan myös työntekijämäärän alueellisessa kehityksessä.
Alueellisesti tarkasteltuna Länsi- ja Pohjois-Suomessa työntekijämäärät nousivat, kun taas Itä- ja Etelä-Suomessa suunta oli alaspäin.
– Pohjoisessa kehitystä tukee matkailun vahva veto, ja lännessä teollisuus on pärjännyt hyvin. Itä-Suomen tilannetta puolestaan varjostaa yhä Venäjän kaupan pysähtyminen, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen tiedotteessa.
Etelä-Suomen työntekijämäärän laskemista voidaan pitää yllättävänä, sillä pääkaupunkiseutu ja Uusimaa sijaitsevat Etelä-Suomessa.
Työntekijämäärän kehityksen uskotaan parantuvan Suomen talouskasvun käynnistyessä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Suomen talouden näkymiin vaikuttaa myös globaalin talouden tilanne.
– Uskon edelleen taloutemme orastavaan kasvuun tänä vuonna, mutta maailmapoliittisen tilanteen vaikutukset talouteen, kuten energian hinnan vaihtelut, heijastuvat väistämättä myös Suomeen, Jouni Vatanen muistuttaa.
Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 50 000 yrityksen ja noin 600 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksiin laskettavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.
Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien.
LUE MYÖS:
