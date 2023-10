Suomi ja USA DCA-sopuun kahdenvälisestä puolustusyhteistyöstä

Suomen ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut maiden kahdenvälisestä puolustusyhteistyösopimuksesta (DCA) ovat päättyneet, ulkoministeriö kertoo tiedotteessa.

– Neuvottelut etenivät myönteisessä hengessä. Tämänhetkinen sopimusluonnos etenee seuraavaksi poliittiseen prosessiin, toteaa pääneuvottelija, apulaisosastopäällikkö Mikael Antell ulkoministeriöstä.

Lopullisesti sopimuksen sisällöstä on sovittu vasta, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus tulee julkiseksi tässä yhteydessä.

Sopimus edellyttää vielä eduskunnan hyväksyntää voimaantullakseen.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan sopimus antaisi Yhdysvaltain armeijalle oikeuden käyttää Suomen sotilaskohteita harjoituksissaan.

Suomi päätti elokuussa 2022 aloittaa neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa uudesta kahdenvälisestä sopimuksesta. Tasavallan presidentin nimittämä valtuuskunta on ulkoministeriön johdolla käynyt neuvotteluja tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ohjauksessa. Eduskunnalle on tiedotettu säännöllisesti neuvotteluista ja niiden sisällöstä.

Yhdysvallat on yksi Suomen keskeisimmistä liittolaisista ja puolustusyhteistyösopimusneuvottelujen saattaminen päätökseen on kirjattu hallitusohjelmaan. Sopimuksen tavoitteena on selkeyttää yhteistyön pelisääntöjä keskeisen liittolaisen kanssa ja mahdollistaa yhteistyön syventämisen kaikissa turvallisuustilanteissa.

Näin sopimus vahvistaa ulkoministeriön mukaan Suomen turvallisuutta myös Nato-jäsenyyden oloissa.