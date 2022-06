Suomi ja Ruotsi kutsuttiin Naton jäseniksi

Sotilasliitto Nato on kutsunut Suomen ja Ruotsin jäsenikseen Madridin huippukokouksessa.

Naton tiedotteen mukaan liittouma korostaa olevansa edelleen sitoutunut avointen ovien politiikkaansa. Jäsenmaat huomioivat julkilausumassa tiistaina sovitun asiakirjan Suomen, Ruotsin ja Turkin välillä ja painottavat, että kaikkien liittolaisten turvallisuushuolet on otettava huomioon.

– Suomen ja Ruotsin jäsenyys tulee lisäämään niiden turvallisuutta, vahvistamaan Natoa ja auttaa turvaamaan euroatlanttista aluetta. Suomen ja Ruotsin turvallisuus on keskeisen tärkeää liittoumalle myös liittymisprosessin aikana, Madridin huippukokouksen päätösasiakirjassa todetaan.

Nato päätti Madridin huippukokouksessa myös uudesta strategisesta konseptistaan. Venäjä määritellään samalla merkittävimmäksi uhkakuvaksi jäsenmaille.

Pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan liittouman nopean toiminnan joukkojen määrää nostetaan 40 000 sotilaasta yli 300 000 sotilaaseen.

– Jäsenmaat ovat päättäneet uudistaa ja vahvistaa liittoumaa ratkaisevan tärkeällä hetkellä. Presidentti Vladimir Putinin sota Ukrainaa vastaan on pirstaloinut rauhantilan Euroopassa ja luonut suurimman turvallisuuskriisin toisen maailmansodan jälkeen, Jens Stoltenberg sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hän kiitti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyitä osallistumisesta huippukokoukseen videoyhteyden välityksellä. Zelenskyi painotti, ettei puolustustaistelua voida ylläpitää ilman ulkovaltojen tukea.

– Viestimme hänelle oli selvä: Ukraina voi luottaa tukeemme niin kauan kuin on tarpeen. Jäsenmaat jatkavat merkittävää sotilaallista ja taloudellista tukeaan, Stoltenberg totesi.

