Suomesta tullut ase kuvattiin tositoimissa Ukrainassa

Runsaasti kuva- ja videomateriaalia Ukrainan rintamalta jakava suosittu Ukraine Weapons Tracker -tili on jakanut videota (alla) suomalaisten lahjoittamasta M-46 eli 130 K 54 -kanuunasta tositoimissa.

– Jälleen yksi tulokas Suomen sota-avussa Ukrainalle, tili kuvailee X-alustalla ja toteaa, että kuten tavallista, ei ole tiedossa paljonko näitä kanuunoita on Suomesta annettu Ukrainaan.

Neuvostoliittolainen raskas kanuuna oli Puolustusvoimien käytössä vuosikymmeniä, kunnes kyseisestä tykistä luovuttiin neljä vuotta sitten.

M-46-kanuunat olivat 1960-luvulta lähtien Suomen kenttätykistön käytössä nimikkeellä 130 K 54. Wikipedia kertoo, että tykkejä ostettiin alun perin Neuvostoliitosta, ja 1990-luvun alussa niitä hankittiin lisää Saksan demokraattisen tasavallan vanhoista asevarastoista. Tykkiä on käytetty jalkaväki- ja jääkäriprikaatien sekä taisteluosastojen tukemiseen. Myöhemmin tykit annettiin liikkuvien rannikkotykistöpattereiden käyttöön.

Ilta-Sanomat uutisoi vuonna 2019, että ”todella monelle varusmiehelle tuttu tykki” jäi pois käytöstä, kun m-46-kanuunoilla ammuttiin Porin Prikaatissa Niinisalossa viimeisen kerran. Viimeisinä vuosina niitä oli koulutus- ja harjoituskäytössä noin 40 kappaletta.

#Ukraine: Another entry on the list of Finnish 🇫🇮 military aid to Ukraine – here is a M-46 (130 K 54) 130mm field gun in use with the Ukrainian army.

How many of them were transferred by Finland is, as usual, unknown. pic.twitter.com/h8LeOj8rJO

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 28, 2023