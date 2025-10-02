Suomessa on Euroopan korkein miesten työttömyys

Suomen työttömyysaste on Euroopan toiseksi korkein, ilmenee Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin tuoreista luvuista. Tuorein tilastojulkistus käsittelee elokuun työttömyyslukuja.
Eurostatin mukaan Suomen työttömyysprosentti oli elokuussa 9,8 prosenttia. Suomen edelle työttömyydessä meni ainoastaan Espanja, jonka työttömyysprosentti oli 10,3 prosenttia.
Kärkikaksikko on pysynyt samana jo useiden kuukausien ajan. Hälyttävä tieto Suomen kannalta on se, että Suomessa työttömyysaste on noussut viime aikoina joka kuukausi samaan aikaan, kun Espanjassa työttömyysaste on ollut pienessä laskussa. Esimerkiksi heinäkuussa Suomen työttömyysaste oli 9,7 prosenttia ja Espanjassa 10,4 prosenttia. Tasan vuosi sitten elokuussa 2024 Suomen työttömyysaste oli 8,6 prosenttia, kun Espanjassa se oli vielä 11,3 prosenttia.
Kolmanneksi korkein työttömyysaste on Ruotsissa, 8,7 prosenttia.
Koko Euroopan unionin työttömyysaste oli elokuussa keskimäärin 5,9 prosenttia. Tähän keskiarvoon on laskettu kaikki 27 EU:n jäsenmaata. Kun tarkkailuun otetaan pelkät euroalueen maat, työttömyysaste oli 6,3 prosenttia.
Miesten työttömyys on yleisempää
Tilastoja tarkasteltaessa huomaa, että Suomessa työttömyys koskettaa enemmän miehiä kuin naisia. Suomessa miesten työttömyysaste oli elokuussa 10,6 prosenttia. Lukema on koko Euroopan korkein. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että suomalaisten miesten työttömyys on korkein koko Euroopassa. Koko EU-alueella miesten työttömyysaste oli 5,8 prosenttia ja euroalueella 6,1 prosenttia.
Naisten työttömyysaste oli Suomessa elokuussa 8,9 prosenttia. Suomea korkeampi naisten työttömyys oli Kreikassa (10,6 prosenttia) ja Espanjassa (11,5 prosenttia). Koko EU:n alueella naisten työttömyysaste oli tasan kuusi prosenttia ja euroalueella 6,4 prosenttia.
Nuorisotyöttömyyden eli alle 25-vuotiaiden osalta tilastot näyttävät vielä synkemmiltä. Suomessa nuorisotyöttömyys oli elokuussa 22,4 prosenttia. Lukema on Euroopan kolmanneksi korkein. Suomen edellä nuorisotyöttömyydessä ovat vain Ruotsi (23,9 prosenttia) ja Viro (25,4 prosenttia). Koko EU:n alueella nuorisotyöttömyys oli keskimäärin 14,6 prosenttia. Euroalueen nuorisotyöttömyys oli tasan 14 prosenttia.
Tilastot ovat luettavissa kokonaisuudessaan Eurostatin sivuilta.