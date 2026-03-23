”Työttömän kannattaa makoilla sängyssä” – kansanedustaja esittää suojaosan palauttamista

Työttömyysturvan 300 euron suojaosa kannattaisi palauttaa tietyin ehdoin, kansanedustaja Pia Kauma (kok.) sanoo.

– Joko niin, että se olisi esim. vuoden ajan määräaikainen tai niin, että se sidottaisiin talousssuhdanteeseen, Kauma ehdottaa viestipalvelu X:ssä.

Hän viittaa Helsingin Sanomissa julkaistuun mielipidekirjoitukseen otsikolla ”Työttömän kannattaa lähinnä makoilla sängyssä”. Mielipidekirjoituksen kirjoittaja arvostelee työttömyysturvan suojaosan poistoa, sillä kaikki osa-aikatöistä tai keikkatöistä saatavat tulot vähentävät välittömästi hänen saamiaan työttömyyskorvauksia. Hän arvostelee uudistusta ja katsoo, että uudistus ei kannusta työttömiä hakeutumaan töihin vaan pikemminkin päinvastoin. Kirjoittaja kysyy, kenen mielestä nykyinen käytäntö on järkevää.

Kauma on samaa mieltä kirjoittajan kanssa siitä, että nykyiseen malliin liittyy kannustinloukkuja. Hänen mukaansa määräaikaisena työttömyysturvan suojaosa estäisi sen, ettei siitä tulisi pidempiaikaista kannustinloukkua hakea kokoaikaista työtä.

– Taloussuhdanteeseen sidottuna se taas ottaisi huomioon tilanteen, jossa kokoaikaista työtä ei ole tarpeeksi tarjolla. Näitä kannattaisi harkita.

Kauma kertoo olleensa jo pitkään työttömyysturvan suojaosan kannattaja, mutta siinä on hänen mukaansa myös ongelmansa.

-Ei ole esimerkiksi hyvä, että työttömyyspäivärahasta tulee eräänlainen perustulo, jonka päälle tehdään vain vähän töitä. Se on kallis ratkaisu yhteiskunnalle, eikä ole hyvä työttömällekään.

Kauma sanoo ymmärtävänsä hyvin myös työttömän näkökulman.

– Laskut pitää maksaa. Ja vaikka palkan osittain sovittelu työttömyysturvan päälle on nytkin mahdollista, se tekee elämästä epävarmaa. Vähäinenkin työ voi viivästyttää rahan saamista. Ja joka tapauksessa se lisää turhaa byrokratiaa, Kauma jatkaa.

Ansiosidonnaisella voi tienata tuhansia työttömyyskorvauksen päälle

Ansiosidonnaisella päivärahalla oleva voi yltää suuriinkiin tuloihin ilman, että niillä on vaikutusta hänen työttömyysetuutensa määrään. Verkkouutiset kertoi hiljattain, että ansiosidonnaisella oleva työtön voi tienata kuukaudessa jopa tuhansia euroja työttömyyskorvauksen päälle ilman, että se vaikuttaa hänen tukeensa alentavasti.

Tämä johtuu siitä, että ansiosidonnaista päivärahaa maksettaessa tuloiksi ei huomioida esimerkiksi apurahoja, stipendejä, osinkotuloja, varhennettua osittaista varhaiseläkettä tai kunnallisesta luottamustoimesta saadut korvaukset. Nykyinen käytäntö voi johtaa tilanteeseen, jossa ansiosidonnaisella oleva työtön yltää suurempiin kokonaisansioihin kuin moni kokoaikatöissä käyvä pieni- tai keskituloinen.

Käytäntö voi herättää epäilyksiä siitä, kannustaako nykyinen malli työnhakuun, jos työttömänäkin voi saavuttaa riittävän hyvän elintason ilman töihin menemistä. Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) ei pidä nykyistä järjestelmää kovin loogisena. Hänen mukaansa ei ole tarkoituksenmukaista, että ansiosidonnaisella oleva työtön voi samalla tehdä osa-aikatöitä tai nostaa muita korvauksia, jotta saa ylläpidettyä riittävän mukavaa elintasoa.

– Ei sekään ole optimaalista verorahojen käyttöä, Sammallahti totesi aiemmin VU:lle.

