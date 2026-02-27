Verkkouutiset

,

Suomessa löytyi 483 väärennettyä euroseteliä

50 euron setelit korostuivat väärennöksissä.
Setelin aitouden voi tunnistaa turvatekijöiden avulla. PIXABAY
Setelin aitouden voi tunnistaa turvatekijöiden avulla. PIXABAY

Suomessa löytyi viime vuonna kierrosta 483 euroseteliväärennöstä, kertoo Suomen Pankki.

Eniten löydettiin 50 euron setelin väärennöksiä. Niitä oli yhteensä 251. 20 euron setelin väärennöksiä oli 130 ja 10 euron seteliväärennöksiä 47.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vuonna 2023 kierrosta löytyi 653 euroseteliväärennöstä ja vuonna 2024 niitä löytyi 714.

– Kierrosta löytyneiden euroseteliväärennösten määrä on vähentynyt kahteen edellisvuoteen verrattuna ja pysynyt alhaisena verrattuna muuhun euroalueeseen. Vaikka todennäköisyys saada haltuunsa väärennetty seteli on erittäin pieni, on suositeltavaa tarkistaa setelin turvatekijät aina seteleitä käsiteltäessä, toteaa seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista tiedotteessa.

Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joiden avulla setelin aitouden voi tarkastaa. Tarkastuksessa voi käyttää yksinkertaisia testejä: tunnustele setelin painatusta, katso seteliä valoa vasten ja kallistele seteliä.

Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Ohjeita ja oppaita setelin aitouden tarkastamiseen löytyy Suomen Pankin verkkosivuilta.

Suomen Pankki on julkaissut selainpohjaisen seteliverkkokurssin, joka on avoin kaikille. Kurssin avulla voi tutustua muun muassa euroseteleiden turvatekijöihin sekä saada tietoa, kuinka toimia eri tilanteissa, jos kohdalle sattuu väärennös. Kurssi löytyy osoitteesta setelikurssi.suomenpankki.fi.

Poimintoja videosisällöistämme

Suomen Pankin julkaisemat luvut kattavat tiedot vain Suomen osalta. Euroopan keskuspankki tiedottaa perjantaina seteliväärennöksistä koko euroalueen tasolla.

Kierrosta löydetyt väärennetyt setelit vuosittain

Ajanjakso20212022202320242025
Väärennösten lukumäärä523469653714483

LUE MYÖS:
Voiko repeytyneellä setelillä maksaa? Yksi ehto ratkaisee

Näin paljon kotona pitäisi olla käteistä rahaa

Mainos - sisältö jatkuu alla

Löytyykö lompakostasi? Tästä eurosetelistä maksettiin yli 6000 euroa

Voiko 500 euron setelillä maksaa? Moni ei tiedä

Tämä kahden euron kolikko myytiin 5000 eurolla – löytyykö sinulta?

Mainos