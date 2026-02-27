Suomessa löytyi 483 väärennettyä euroseteliä

Suomessa löytyi viime vuonna kierrosta 483 euroseteliväärennöstä, kertoo Suomen Pankki.
Eniten löydettiin 50 euron setelin väärennöksiä. Niitä oli yhteensä 251. 20 euron setelin väärennöksiä oli 130 ja 10 euron seteliväärennöksiä 47.
Vuonna 2023 kierrosta löytyi 653 euroseteliväärennöstä ja vuonna 2024 niitä löytyi 714.
– Kierrosta löytyneiden euroseteliväärennösten määrä on vähentynyt kahteen edellisvuoteen verrattuna ja pysynyt alhaisena verrattuna muuhun euroalueeseen. Vaikka todennäköisyys saada haltuunsa väärennetty seteli on erittäin pieni, on suositeltavaa tarkistaa setelin turvatekijät aina seteleitä käsiteltäessä, toteaa seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista tiedotteessa.
Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joiden avulla setelin aitouden voi tarkastaa. Tarkastuksessa voi käyttää yksinkertaisia testejä: tunnustele setelin painatusta, katso seteliä valoa vasten ja kallistele seteliä.
Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Ohjeita ja oppaita setelin aitouden tarkastamiseen löytyy Suomen Pankin verkkosivuilta.
Suomen Pankki on julkaissut selainpohjaisen seteliverkkokurssin, joka on avoin kaikille. Kurssin avulla voi tutustua muun muassa euroseteleiden turvatekijöihin sekä saada tietoa, kuinka toimia eri tilanteissa, jos kohdalle sattuu väärennös. Kurssi löytyy osoitteesta setelikurssi.suomenpankki.fi.
Suomen Pankin julkaisemat luvut kattavat tiedot vain Suomen osalta. Euroopan keskuspankki tiedottaa perjantaina seteliväärennöksistä koko euroalueen tasolla.
Kierrosta löydetyt väärennetyt setelit vuosittain
|Ajanjakso
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Väärennösten lukumäärä
|523
|469
|653
|714
|483
LUE MYÖS:
Voiko repeytyneellä setelillä maksaa? Yksi ehto ratkaisee
Näin paljon kotona pitäisi olla käteistä rahaa
Löytyykö lompakostasi? Tästä eurosetelistä maksettiin yli 6000 euroa
Voiko 500 euron setelillä maksaa? Moni ei tiedä
Tämä kahden euron kolikko myytiin 5000 eurolla – löytyykö sinulta?