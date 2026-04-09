OP:n päästrategi IL:lle: Bensiini halpenee, korkopaineet hellittävät

OP:n päästrategi Lippo Suominen uskoo, että Iranin sodan aiheuttama lommo Suomen talouteen ei jää kovin isoksi, jos Iranin tilanne nyt rauhoittuu.

Iran ja Yhdysvallat sopivat keskiviikon vastaisena yönä kahden viikon tulitauosta.

Suominen arvioi Iltalehden haastattelussa, että ”puhutaan kuitenkin desimaaleista talouskasvussa”.

– Varmasti näkyy ensimmäisen ja toisen neljänneksen talouskasvussa hiukan, mutta kyllä nyt suurelta osin päästään säikähdyksellä kuitenkin, hän toteaa.

Suomisen mielestä hallituksen ei tarvitse vallitsevassa tilanteessa miettiä akuutteja tukitoimia.

Hän muistuttaa, että globaali öljypula alkaa helpottaa, jos öljyä tulee parikin viikkoa läpi Hormuzinsalmesta. Raakaöljyn hinnan hän povaa tulevan alaspäin, minkä seurauksena hän ennakoi myös polttoaineen pumppuhintojen laskevan lähipäivinä.

Raakaöljyn hinta laski keskiviikkona lähes 15 prosenttia, kun tulitaukouutiset rauhoittivat markkinoita. Torstaina Brent-raakaöljyn hinta on ollut noin 2 prosentin nousussa.

Energianhintojen nousu lisäsi myös paineita keskuspankkien koronnostoihin. Suominen arvioi nyt, että nostoja voi tulla, mutta isoimmat koronnostopelot helpottavat.