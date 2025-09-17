Voiko 500 euron setelillä maksaa? Moni ei tiedä

Suomen Pankki saa kansalaisilta säännöllisesti kysymyksiä siitä, kelpaavatko 500 euron setelit edelleen maksuvälineenä.

Ensimmäiseen eurosetelisarjaan kuulunut 500 euron seteli jätettiin pois vuosien 2013–2019 aikana käyttöön otetusta toisesta eurosetelisarjasta. Viimeiset 500 euron setelit laskettiin liikkeelle vuonna 2019. Syynä oli Euroopan keskuspankin eli EKP:n halu torjua rahanpesua ja rikollisuutta.

Vuoden 2019 jälkeen liikkeelle laitetuista seteleistä suurin on siis 200 euron seteli.

Suomen Pankki kertoo verkkosivuillaan, että muutoksesta huolimatta 500 euron setelit säilyvät jatkossakin laillisena maksuvälineenä koko euroalueella. Niitä ei myöskään tarvitse erikseen vaihtaa pienempiin seteleihin.

– Suomen Pankki ei vaihda 500 euron seteleitä pienempiin seteleihin, mutta niitä voi tallettaa tilille omassa pankissaan tai vaihtaa pienempiin seteleihin [valuutanvaihtoyritys] Forexin kautta, keskuspankki kertoo.

Vaikka 500 euron seteli on edelleen käypä maksuväline, sen käyttö maksuvälineenä voi aiheuttaa ongelmia. Monet liikkeet ja ravintolat voivat kieltäytyä ottamasta vastaan suurimpia seteleitä.

Suuren nimellisarvonsa lisäksi 500 euron seteli on suuri myös fyysiseltä kooltaan. Seteli on 160 millimetriä leveä ja 82 millimetriä pitkä. Kokonsa takia se ei mahdu taittamattomana pienempiin lompakkoihin.

Koska uusia 500 euron seteleitä ei lasketa enää liikkeelle, setelillä voi olla myös keräilyarvoa. Parhaimmillaan keräilijät ovat valmiit maksamaan hyväkuntoisesta setelistä nimellisarvoa huomattavasti korkeamman summan. Harvinaisesta 500 euron setelistä on maksettu huutokaupassa jopa 6 300 euroa.

