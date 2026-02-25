Voiko repeytyneellä setelillä maksaa? Yksi ehto ratkaisee

Repeytyikö lompakossasi ollut seteli kahtia tai kastuiko se sateessa? Harmitus on sitä suurempi, mitä isommasta setelistä oli kyse.

Hätä ei onneksi ole tämän näköinen. Tiesitkö, että jopa pahoin vaurioitunut seteli voi käydä edelleen maksuvälineenä? Jos ei käy, tarvittaessa pankki voi vaihtaa rikkoutuneen setelin uuteen.

Suomen Pankin vanhemman asiantuntijan Anja Harjun mukaan kahteen osaan repeytyneen setelin voi usein korjata läpinäkyvällä teipillä, kunhan seteli on muuten tunnistettavissa. Myös pienemmät repeämät voi korjata läpinäkyvällä teipillä.

– Kastuneen setelin voi kuivata esimerkiksi painon alla talouspaperia vasten, Anja Harju vinkkaa Verkkouutisille.

Jos setelistä puuttuu osa tai se on likaantunut, värjäytynyt tai kulunut niin pahasti, että setelin aitouden tarkastaminen on vaikeutunut, sen voi toimittaa omaan pankkiin tai Forexin toimipisteeseen, jossa se lunastetaan tai vaihdetaan uuteen.

Joissakin tapauksissa seteli voi olla niin pahoin vaurioitunut, ettei sen turvatekijöitä pystytä enää tunnistamaan. Tällöin pankki ei voi heti lunastaa seteliä tai vaihtaa sitä uuteen, vaan toimittaa setelin Suomen Pankkiin tutkittavaksi.

Harjun mukaan seteli säilyttää täyden arvonsa, kun siitä on jäljellä yli puolet.

– Jos Suomen Pankki lunastaa setelin, se toimittaa päätöksen asiakkaalle sekä hyvittää tämän pankkitiliä. Mikäli seteliä ei lunasteta, palauttaa Suomen Pankki setelin asiakkaalle yhdessä päätöksensä kanssa, Harju avaa hyvityskäytäntöä.

Huonokuntoinenkin seteli kelpaa maksuvälineeksi. PIXABAY

Rikkinäinen seteli käy maksuvälineenä

Hänen mukaansa teipattu, kokonainen ja tunnistettava seteli käy tavallisesti maksamiseen. Jos setelistä puuttuu osia tai se on niin vahingoittunut, ettei aitoutta voi varmasti todeta, kauppa voi kuitenkin kieltäytyä ottamasta sitä vastaan.

– Tällöin kannattaa toimittaa seteli omaan pankkiin tai Forexiin vaihtoa varten, Harju sanoo.

Missä yleensä menee raja sen suhteen, milloin seteli on kunnoltaan käyttökelpoinen ja milloin ei? Harjun mukaan tarkkaa rajaa on vaikea määrittää. Arvio perustuu siihen, voidaanko setelin aitous varmistaa.

On tiettyjä virheitä, joita rikkoutuneen setelin kanssa ei kannata tehdä. Seteliä ei esimerkiksi kannata korjailla ihan miten tahansa.

– Seteliä ei saa korjata liittämällä siihen paloja toisesta setelistä. Revennyttä seteliä ei tule korjata nitojalla tai läpinäkymättömällä teipillä, koska tämä vaikeuttaa setelin jatkokäsittelyä ja tunnistamista, Harju kertoo.

Kastunutta seteliä ei kannata yrittää kuivattaa voimakkaassa lämmössä, kuten kuivausrummussa, mikroaaltouunissa tai silitysraudalla, koska kuumuus voi vahingoittaa turvatekijöitä.

– Kastuneita seteleitä ei tule irrottaa toisistaan väkisin, vaan niiden kannattaa antaa kuivua rauhassa, Harju huomauttaa.

Setelin arvo maksuvälineenä perustuu siihen, pystytäänkö sen aitous varmistamaan. PIXABAY

Käteisen rahan käytön vähentyessä seteleiden vahingoittumisiin liittyvät tapaukset ovat vähentyneet. Nykyään Suomen Pankki saa kansalaisilta pankkien ja Forexin kautta yhteydenottoja noin 200 kuukaudessa. Mitenkään poikkeuksellisesta asiasta ei edelleenkään ole kyse.

– Suurin osa näistä on revenneitä seteleitä. Yleisesti setelistö kiertää jatkuvasti normaalissa rahahuollossa Suomen Pankin kautta ja sen koneellisessa lajittelussa löydetään noin 100 000 huonokuntoista seteliä kuukaudessa, jotka poistetaan kierrosta ja tuhotaan, Harju kertoo.

