Suomen tilaamaan Daavidin linkoon tuli päivitys

Israel vei hiljattain päätökseen koelaukaisujen sarjan Daavidin linko -ilmatorjuntajärjestelmän päivitetylle versiolle. Koelaukaisuissa simuloitiin tulevaisuuden uhkia ja parannettiin järjestelmän kykyjä ja kapasiteettia niitä vastaan.

Koesarja järjestettiin Israelin ohjuspuolustusorganisaation ja Yhdysvaltain ohjuspuolustusviraston yhteistyönä. Järjestelmän päävalmistaja on israelilainen Rafael Advanced Systems alihankkijanaan yhdysvaltalainen Raytheon Missile Systems.

Israel ilmoitti tiedotteessaan, että ”koelaukaisut edustivat uutta läpimurtoa järjestelmässä, joka on jo osoittanut korkeita operatiivisia kykyjä Gazan sodan (Israelissa rautamiekkojen sodan) ja Nouseva leijona -operaation aikana onnistuneina operatiivisina torjuntoina”. Itse asiassa koelaukaisut tehtiin keskellä edelleen käynnissä olevaa Gazan sotaa ja kesäkuista Iranin vastaista operaatiota, jolloin Israelin puolustusvoimat vahvisti, että Daavidin linko -järjestelmä torjui Iranista laukaistuja ballistisia ohjuksia.

Järjestelmä on suunniteltu torjumaan monenlaisia ilmasta tulevia uhkia, kuten raketteja, ohjuksia, risteilyohjuksia, lentokoneita ja miehittämättömiä lentolaitteita. Daavidin linko muodostaa keskeisen osan Israelin monikerroksellisesta ilma- ja ohjustorjuntajärjestelmien arkkitehtuurista, joka sisältää myös Arrow-järjestelmäperheen, Rautakupoli-torjuntajärjestelmän ja lähitulevaisuudessa myös Iron Beam -järjestelmän.

– Vastustajamme jatkavat ilmatorjuntajärjestelmiemme testaamista, joten meidän täytyy jatkaa niiden päivittämistä ja samaan aikaan nopeuttaa läpimurtoteknologioita, jotka antavat meille ratkaisevan edun ja tehostavat operatiivisia kykyjämme, sanoo Israelin puolustusministeriön pääjohtajana toimiva reservin kenraalimajuri Amir Baram.