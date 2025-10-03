Suomen Luonto: Yksi maailman tappavimmista sienistä leviää Suomessa

Yksi maailman tappavammista sienistä leviää Suomessa, kertoo Suomen Luonto.

Kyseessä on kavalakärpässieni. Arviolta yli 90 prosenttia kuolemaan johtaneista sienimyrkytyksistä johtuu tästä sienilajikkeesta.

Sieni sisältää myrkkyä, jotka vaikuttavat tuhoisasti maksan ja munuaisten soluihin. Suomen Luonnon mukaan arviolta jo 50 gramman sienimäärän syöminen voi johtaa hoitamattomana kuolemaan. Myrkytysoireet, kuten pahoinvointi ja mahavaivat ilmenevät 6–24 tunnin kuluttua sienen syömisestä. Maksavaurio syntyy 2–3 päivän sisällä.

Kavalakärpässienen noin 5–15 senttimetriä leveän lakin väri voi vaihdella oliivinvihreästä kellanharmaaseen, ruskeanvihertävään tai jopa aivan vihreään tai valkoiseen. Lakki on nuorena pallomainen tai munamainen, kasvaessaan se laajenee ensin kuperaksi, vanhemmiten laakeaksi.

Sienen tuoksu on tyypillisesti nuorena makean hunajainen, vanhempana pistävän vastenmielinen, ammoniakkia muistuttava.

Suomessa sieni on harvinainen, ja sitä on havaittu lähinnä lounaisrannikolla, kuten Turun seudulla. Suomen Luonnon tekemien havaintojen mukaan sientä on viime vuosien aikana havaittu myös aiempaa pohjoisempana. Myös Turun seudulla sen määrän havaitaan lisääntyneen. Myrkyllistä sientä on havaittu myös esimerkiksi Ahvenanmaalla ja pääkaupunkiseudulla.