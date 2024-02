Suomen bruttokansantuote putosi miinukselle viime vuonna

Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymi pieneni viime vuoden loka-joulukuussa 0,7 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja jäi työpäiväkorjattuna 1,8 prosenttia vuodentakaista alemmalle tasolle.

Vuoden 2023 kolmannen neljänneksen muutos edellisestä neljänneksestä tarkentui -1,1 prosenttiin ja muutos vuodentakaisesta -1,6 prosenttiin. Koko vuoden 2023 bruttokansantuote supistui 1,0 prosenttia.

Toimialojen arvonlisäyksen yhteenlaskettu volyymi pieneni vuoden 2023 loka-joulukuussa 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden toimialoista kemian-, metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto väheni viime loka-joulukuussa edellisestä neljänneksestä. Metsäteollisuuden tuotanto supistui toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä selvästi, mutta lasku pysähtyi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Koko vuoden 2023 kehitystä tarkasteltaessa teollisuuden toimialoista vain metalliteollisuus sekä energia-, vesi- ja jätehuolto kasvoivat.

Rakentamisen volyymi on pienentynyt vuoden 2022 alkupuolelta lähtien ja jatkoi supistumistaan koko viime vuoden. Erityisen jyrkässä laskussa on ollut talonrakentaminen, kun taas maa- ja vesirakentamisen kehitys on ollut vaihtelevampaa.

Kaupan toimialat supistuivat tammi-maaliskuussa 2023 huomattavasti, mutta ovat kasvaneet sen jälkeen vaihtelevasti. Kaupan volyymi jäi kuitenkin viime vuonna edellisvuotta pienemmäksi.

Majoitus- ja ravitsemistoiminta kasvoi vuonna 2023 vahvan ensimmäisen neljänneksen ansiosta, mutta sen jälkeen suunta on näyttänyt alaspäin.

Muista palvelutoimialoista informaatio ja viestintä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna varsin tasaisesti, mutta liikenteen toimialan volyymi jäi toisen ja kolmannen neljänneksen kasvusta huolimatta selvästi edellisvuotta alemmalle tasolle.

Viime vuoden neljännellä neljänneksellä kansantalouden kokonaiskysyntä pieneni 2,6 prosenttia heinä-syyskuun tasolta. Yksityiset investoinnit supistuivat selvästi, samoin vienti.

Yksityiset kulutusmenot pysyivät edellisen neljänneksen tasolla. Julkiset kulutusmenot ja investoinnit kasvoivat. Kokonaiskysyntää vähensi varastojen arvon huomattava pieneneminen. Koko vuoden 2023 kokonaiskysyntä väheni 3,2 prosenttia.

Viennin volyymi pieneni viime vuoden neljännellä vuosineljänneksellä 1,0 prosenttia heinä-syyskuun tasolta. Tuonnin volyymi supistui 1,5 prosenttia. Koko vuonna 2023 viennin volyymi putosi 1,8 prosenttia ja tuonnin volyymi 7,4 prosenttia.

Yksityinen kulutus pysyi 2023 loka-joulukuussa heinä-syyskuun tasolla. Kulutusmenot lyhytikäisiin ja puolikestäviin kulutustavaroihin kasvoivat, mutta kestokulutustavaroiden hankinnat vähenivät. Koko vuonna 2023 yksityiset kulutusmenot pienenivät 1,0 prosenttia. Julkiset kulutusmenot sen aijaan kasvoivat koko viime vuonna 5,1 prosenttia.

Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen eli investointien volyymi supistui 2023 loka-joulukuussa 1,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Yksityiset investoinnit vähenivät 1,9 prosenttia, mutta julkisen sektorin investoinnit kasvoivat 0,8 prosenttia.

Koko vuonna 2023 yksityiset investoinnit supistuivat 3,5 prosenttia ja julkiset investoinnit 12,5 prosenttia. Rakennusinvestoinnit vähenivät, kun erityisesti investoinnit talorakennuksiin supistuivat selvästi. Investoinnit kuljetusvälineisiin sekä koneisiin- ja laitteisiin kasvoivat.

Työllisten määrä väheni

Työllisten määrä pieneni viime loka-joulukuussa 0,6 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä puolestaan väheni 0,9 prosenttia.

Vuonna 2023 työllisten määrä kasvoi 0,5 prosenttia, mutta tehdyt työtunnit vähenivät 0,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Työttömyysaste oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan loka-joulukuussa 6,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 6,2 prosenttia. Koko viime vuonna työttömyysaste oli 7,2 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 6,8 prosenttia.

Työn tuottavuus eli bruttoarvonlisäyksen volyymi työtuntia kohti pieneni viime vuonna 0,2 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa 0,3 prosenttia edellisen neljänneksen tasolta. Koko vuoden 2023 palkkasumma kasvoi 4,9 prosenttia. Työnantajien maksamat sosiaaliturvamaksut kasvoivat 4,3 prosenttia vuonna 2023, mutta vähenivät loka-joulukuussa 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

