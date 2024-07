Meridrone lähestyi rahtialusta, miehistö avasi tulen ja räjäytti kohteen

Punaisenmeren läpi seilaavan rahtialuksen ukrainalainen miehistö joutui tositoimiin kesken matkan.

Britannian laivaston Navy Lookout -sivusto on jakanut X-palvelussa videon (jutun alla), jolla Jemenin huthikapinallisten meridrone lähestyy uhkaavasti rahtialusta.

Miehistö huomaa tämän ja avaa tulen kivääreillä. Useiden laukausten jälkeen rahtialuksen kylkeen tähdännyt miehittämätön pommivene saa nappiosuman ja räjähtää suureksi tulipalloksi.

USA:n keskisen sotatoimialueen päämajan (USCENTCOM) komentaja, kenraali Erik Kurilla varoitti hiljattain puolustusministeri Lloyd Austinille kirjoittamassaan kirjeessä, että USA ei tee tarpeeksi estääkseen Iranin tukemien huthikapinallisten iskuja Punaisellamerellä.

Kurrillan arvion mukaan huthikapinalliset ovat tulleet entistä röyhkeämmiksi saatuaan todennäköisesti lupauksen aseavusta Venäjältä meritorjuntaohjusten muodossa.

Hutheilla on jo nyt kaikista Iranin tukemista ryhmittymistä paras meritorjunnan suorituskyky, mutta Venäjän antama aseapu voisi tehdä Punaisestamerestä entistä vaarallisemman alueen.

BZ to Ukrainian crew of a container ship sailing through the Red Sea.

Destroyed a Houthi one-way attack USV by rifle fire. pic.twitter.com/PjBi2s2AQr

— Navy Lookout (@NavyLookout) July 23, 2024