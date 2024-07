Pekka Toveri: Kiina hiipii arktisille alueille Venäjän tuella

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok.) kommentoi X-palvelussa Kiinan, Venäjän ja USA:n välillä käytävää valtataistelua Arktisella alueella ja pohjoisella Tyynellämerellä

– Kiina hiipii arktisille alueille Venäjän tuella. Juuri nyt kiinalaisia sotalaivoja on Itämerelläkin. Ei ainutlaatuista mutta yhä tavallisempaa, hän sanoo.

Toveri on jakanut tilillään The Eurasian Times -sivuston jutun, jonka mukaan USA:n rannikkovartiosto ilmoitti aiemmin tässä kuussa useiden kiinalaisten sota-alusten ja USA:n rannikkovartioston alusten kohtaamisesta Beringinmerellä lähellä Alaskaa.

USA:n rannikkovartioston lausunnon mukaan kiinalaisalukset kulkivat kansainvälisillä vesillä.

The Eurasian Times kuitenkin korostaa, että Kiinan laivaston alusten läsnäolo USA:n vesien lähellä merkitsee strategista liikettä, joka rinnastuu toistuviin USA:n laivaston yhteenottoihin Kiinan kanssa Etelä-Kiinan merellä ja Taiwanin lähellä.

– Tällä toimella pyritään vastustamaan Washingtonin ja Naton johtamaa strategista agendaa alueella korostaen Pekingin ja Moskovan välisen sotilaallisen yhteistyön lisääntymistä Arktisella alueella ja pohjoisella Tyynellämerellä, sivusto kirjoittaa.

Puolustusliitto Naton alukset seurasivat viikonloppuna kahden Kiinan laivaston aluksen saapumista Itämerelle.

Kiinalaisalusten kerrotaan olevan matkalla Pietariin Venäjän laivaston vuosipäivän juhlallisuuksiin.

