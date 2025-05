Suomeen tuotiin laittomasti yli kymmenen miljoonaa savuketta

Tullissa on tehty esitutkintaa laittomasta savukkeiden maahantuonnista. Savukkeita on tuotu Suomeen jopa yli kymmenen miljoonaa kappaletta vuoden 2024 aikana ja rikollisella toiminnalla on aiheutettu mittavat verovahingot valtiolle.

Esitutkinnassa on selvitetty, että savukkeiden laittomaan maahantuontiketjuun liittyi laillinen ulkomainen kuljetusyritys. Yritykseltä ostettiin logistiikkapalveluita, joiden avulla epäillään tuodun syksyn 2024 aikana useita savuke-eriä Itä-Uudellamaalla sijaitsevaan varastoon.

– Rikolliset käyttävät hyväkseen laillisia logistiikkaketjuja ja -yrityksiä toimintansa peittelyssä. Laittomalle tavaralle tilataan nouto, kuljetus ja varastointi aivan kuten laillisessa tavarantoimituksessa. Tutkimassamme tapauksessa kaikki maahantuodut savuke-erät on tuonut sama kuljettaja. Hän on yksi rikoksesta epäillyistä ja edelleen tutkintavankeudessa, kertoo tutkinnanjohtaja Janne Mikkonen tiedotteessa.

Tulli on ottanut esitutkinnan aikana haltuunsa yli kolme miljoonaa savuketta. Lisäksi tutkinnassa selvisi, että Suomeen on tuotu laittomasti yli kymmenen miljoonaa savuketta. Yhteensä näistä määristä olisi pitänyt maksaa maahantuontiveroja yli 3,5 miljoonaa euroa.

Tullin mukaan savukkeiden laiton maahantuonti paljastui toiseen rikoskokonaisuuteen liittyvän varastotutkinnan yhteydessä syksyllä 2024. Paikanetsinnässä varastosta löytyi huomattava määrä savukkeita, jotka oli tuotu laittomasti maahan veronvälttämis- ja myyntitarkoituksessa. Tullin tutkima kokonaisuus on osa isompaa rikoskokonaisuutta, jossa tutkintavastuu on Itä-Uudenmaan poliisilla.

Esitutkinnan aikana on Tullin pyynnöstä otettu kiinni useita henkilöitä Virossa ja Latviassa. Tapauksessa epäiltyinä on neljä Baltian maiden kansalaista ja he ovat Suomessa tutkintavankeudessa. Juttua on tutkittu törkeänä veropetoksena. Esitutkinta on päätösvaiheessa ja rikoskokonaisuus siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle toukokuun aikana.