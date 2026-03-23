Suomalaisyhtiö vei Venäjälle 135 kuorma-autoa pakotteista huolimatta

Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen Suomesta huomattavan määrän kuorma-autoja ja perävaunuja Venäjälle.

EU:n Venäjälle asettamien pakotteiden mukaan kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle on ollut kiellettyä 13.4.2022 lähtien. Epäilty rikos on tapahtunut vuosina 2022–2023.

Tulli kertoo, että alustavan selvityksen perusteella on syytä epäillä, että suomalaisyhtiö on vientiselvittänyt Suomesta Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Säännösten vastaista raskasta kalustoa on viety pääasiassa Nuijamaan tullitoimipaikan kautta Venäjälle siihen asti, kun Suomen itäraja suljettiin toistaiseksi 15.12.2023. Vietyjen kuorma-autojen ja perävaunujen kokonaisarvo on ollut noin 17 miljoonaa euroa.

– Yhtiö on ilmoittanut Tullille, että se vie kuorma-autoja ja perävaunuja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin. Esitutkinnassa on selvinnyt, että todellisuudessa kaikki yhtiön vientiselvittämät ajoneuvot ovat päätyneet Venäjälle. Yhtiön myyntilaskujen perusteella ostajana on ollut turkkilainen yhtiö, jonka johtajana ja omistajana toimii Moskovaan sijoittautunut henkilö, kertoo tutkinnanjohtaja Sanna Kuparinen Tullin tiedotteessa.

Rikoskokonaisuutta tutkitaan törkeänä säännöstelyrikoksena. Esitutkinnassa on tähän mennessä kuultu epäiltyinä kolmea Suomen kansalaista, yhtiön omistajaa ja kahta työntekijää. Yksi epäillyistä on vangittu. Esitutkinnassa on tehty kansainvälistä yhteistyötä Euroopan laajuisesti eri viranomaistahojen kanssa. Juttu siirtyy syyttäjälle Itä-Suomen syyttäjäalueelle, kun esitutkinta valmistuu.

Tullin selvityksen edetessä ilmeni, että Suomen kautta Venäjälle on järjestelty raskasta kalustoa säännösten vastaisesti 12:sta EU-maasta. Tullin tietojen mukaan Venäjälle on päätynyt yhteensä 558 kuorma-autoa ja 45 perävaunua. Kaikkien vietyjen ajoneuvojen arvo on ollut yhteensä 79 miljoonaa euroa.

Pakotteiden kiertämisessä hyödynnetään välikäsi- ja peiteyhtiöitä

Vuonna 2025 Tullin tietoon tuli 43 säännöstelyrikosta, joista 17 oli törkeitä.

Rikoslakiin lisättiin toukokuussa 2025 neljä uutta pakoterikosten nimikettä: pakoterikos, törkeä pakoterikos, tuottamuksellinen pakoterikos ja pakoterikkomus. Pakoterikoksilla tarkoitetaan EU:n tai YK:n asettamien pakotteiden rikkomista, kuten kaupankäyntiä kiellettyjen tahojen kanssa. Laki myös kiristää merkittävästi pakotteiden rikkomisesta aiheutuvia rangaistuksia.

Pakoterikoksia kirjattiin Tullissa vuonna 2025 kolme kappaletta.

– Säännöstely- ja pakoterikostutkinnat vievät paljon aikaa ja edellyttävät laajaa yhteistyötä eri maiden viranomaisten kesken. Pakotteiden kiertämisessä hyödynnetään monimutkaisia kansainvälisiä yritysverkostoja sekä välikäsi- ja peiteyhtiöitä. Luotettavien todisteiden hankinta ja asioiden liittäminen kokonaisuuksiksi on usein pitkä prosessi, summaa valvontajohtaja Hannu Sinkkonen säännöstely- ja pakoterikostutkintaa.