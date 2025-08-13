Verkkouutiset

Puolustusministeriön rakennus Helsingissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

”Suomea ei voi sotilaallisesti painostaa” – USA:n kanssa uusi puolustussopimus

  • Julkaistu 13.08.2025 | 17:41
  • Päivitetty 13.08.2025 | 18:16
  • DCA, Maanpuolustus, Nato
Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan uusi sopimus on erittäin vahva ennakkopidäke.
Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat 13. elokuuta 2025 puolustusyhteistyösopimuksen mukaisen infrastruktuurin rakentamista koskevan täytäntöönpanoasiakirjan. Puolustusministeriö kertoo asiasta tiedotteessa.

Asiakirja käsittelee DCA-sopimuksen mukaisia rakentamisen suunnitellun, sopimusten, toimeenpanon sekä rahoituksen mekanismeja.

– Olemme tehneet paljon töitä Yhdysvaltojen edustajien kanssa puolustusyhteistyömme syventämiseksi. Nyt allekirjoitetulla asiakirjalla syvennämme konkreettisesti Suomen ja Yhdysvaltojen välistä puolustusyhteistyötä infrastruktuurin ja rakentamisen osalta, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo tiedotteessa.

Puolustusministeri Häkkäsen mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen välinen puolustusyhteistyö vahvistaa Suomen turvallisuutta.

– Yhdessä vahvan kansallisen puolustuksen ja Nato-jäsenyyden kanssa DCA-sopimus ja sen merkitsemä Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo ja sitoutuminen Suomen puolustamiseen muodostavat Suomelle erittäin vahvan ennakkopidäkkeen. Suomea ei voi sotilaallisesti painostaa tai horjuttaa, puolustusministeri Häkkänen jatkaa.

Ensimmäinen täytäntöönpanoasiakirja allekirjoitettiin Stuttgartissa, Saksassa Yhdysvaltojen Euroopan joukkojen johtoportaan kanssa. Suomen puolelta täytäntöönpanoasiakirjan allekirjoitti puolustusministeriön kansallisen puolustuksen yksikönpäällikkö, prikaatikenraali Markku Viitasaari.

Tällä hetkellä työn alla on viisi eri täytäntöönpanoasiakirjaa, jotka koskevat turvallisuutta, verotusta, maahantuloa ja poistumista sekä tulleja ja maahantuontia. Nyt neuvoteltavien DCA-sopimuksen ensimmäisten täytäntöönpanoasiakirjojen on tarkoitus valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Näitä seuraavat täytäntöönpanoasiakirjat koskevat ympäristöä sekä ilma-alusten, alusten ja lentokoneiden liikkumista, joiden valmistelu aloitetaan ensimmäisten kuuden täytäntöönpanoasiakirjan valmistuttua.

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen DCA-sopimus mahdollistaa Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolon ja harjoittelun Suomessa. Suomessa sopimuksen täytäntöönpanon edistämiseksi työskentelee yli 80 henkeä eri ministeriöissä ja keskusvirastoissa.

