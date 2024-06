Suomalaisyhtiö lanseerasi 100-prosenttisesti vetyvalmiin voimalaitoksen

Merimoottoreita ja voimaloita valmistava Wärtsilä on julkaissut ensimmäisenä maailmassa suuren mittakaavan moottorivoimalaitoksen, joka toimii 100-prosenttisesti vedyllä, yhtiö ilmoitti pörssitiedotteessa tiistaina. Vetyvalmis voimalaitos mahdollistaa tulevaisuuden nollapäästöiset voimajärjestelmät.

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) World Energy Outlook 2023 -raportin mukaan vety tulee olemaan olennainen osa tulevaisuuden sähköjärjestelmiä. Raportti arvioi, että sähköntuotannossa käytetään 17 miljoonaa tonnia vetyä vuonna 2030. Vuonna 2050 määrän arvioidaan nousevan 51 miljoonaan tonniin.

Wärsilän mukaan uusiutuvien energialähteiden lisääminen ei yksinään riitä maailmanlaajuisten nettonollatavoitteiden saavuttamiseen, vaan joustavia voimantuotantoratkaisuja tarvitaan tasapainottamaan saatavuudeltaan vaihtelevia uusiutuvia energialähteitä.

Uusi moottorivoimalaitos on huomattava kehitysaskel verrattuna olemassa olevaan teknologiaan, joka voi toimia maakaasulla ja 25 tilavuusprosentin vetyseoksilla.

Vetyvalmis voimalaitos perustuu Wärtsilä 31 -moottorialustaan. Se yhdistyy sähköverkkoon 30 sekunnissa käynnistyskäskystä, varmistaa energian saatavuuden polttoainejoustavuuden ansiosta. Wärtsilä 31 -moottorialustalla on yli 1000 megawattia asennettua tuotantokapasiteettia maailmanlaajuisesti.

Wärtsilän mukaan 100-prosenttisesti vetyvalmiin moottorin odotetaan olevan tilattavissa vuonna 2025 ja toimitettavissa vuodesta 2026 alkaen.

Analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Erkki Vesola kommentoi uutista tuoreeltaan Inderesin aamukatsauksessa. Vesolan mukaan lanseerauksessa on kyse selvästä edistysaskeleesta aiempaan teknologiaan verrattuna.

– Tämä tapahtuu etuajassa aiemmin arvioituun vuoden 2025 lanseeraukseen verrattuna, mikä kertoo teknologian kypsymisestä. Moottorin kaupallinen menestys on kuitenkin vielä monen mutkan takana, Vesola kirjoittaa aamukatsauksessa.

Vihreän vedyn ympärillä on tällä hetkellä merkittävä määrä eri kokoisia ja eri vaiheissa olevia investointihankkeita niin Suomessa kuin maailmalla.

– Vihreän vedyn tuotantomäärien kasvun ohella käyttöön vaikuttavat tietenkin riittävän kattavan jakelun järjestäminen sekä hinta. Näihin liittyvä epävarmuus on toistaiseksi melko suurta. Joka tapauksessa suuntaus kohti 100-prosenttista vetyä polttoaineena on erittäin vahva, ja samoin on Wärtsilän asema yhtenä tämän siirtymän mahdollistajana, Vesola arvioi.