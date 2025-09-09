Suomalaisten Microsoft-tilit hyökkäyksen kohteena, viranomaiselta painava varoitus

Yrityksissä yleisessä käytössä olevia Microsoft 365 -tilejä murretaan uudella tavalla, liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa.
Kyberturvallisuuskeskukselle on vuonna 2025 ilmoitettu yhteensä 330 Microsoft 365 -tileihin liittyvää tietomurtotapausta tai sen yritystä. Kohteena on ollut erikokoisia organisaatioita useilta toimialoilta. Hyvin usein kaapattuja tilejä käytetään kalasteluviestin lähettämiseen tilin yhteystiedoille, jolloin tietomurrot leviävät tehokkaasti organisaatiosta toiseen.
Elokuussa Kyberturvallisuuskeskukselle ilmoitettujen tapausten määrä kasvoi merkittävästi. Suomalaisten organisaatioiden sähköpostitilejä murretaankin nyt kiihtyvällä tahdilla.
– On tärkeää, että kaikki M365-käyttäjät ovat valppaina myös tutuilta lähettäjiltä tulevien viestien suhteen. Kaikista viesteistä, jotka herättävät epäilyksen huijauksesta, tulee ilmoittaa organisaation ylläpidolle, muistuttaa Kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Juha Tretjakov tiedotteessa.
Kyberturvallisuuskeskus tarkistaa ilmoitusten perusteella haitalliset sivustot ja lähettää viranomaisena palveluntarjoajille ympäri maailman tietoa haitallisista verkkosivuista, jotka tulisi poistaa internetistä.
