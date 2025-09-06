”Toimittaja” vaati rahaa – Yle: Uusi huijaus leviää

Viime aikoina on yleistynyt ilmiö, jossa verkkorikolliset esiintyvät eri tiedotusvälineiden toimittajina. Asiasta kertoo Ylen MOT. Huijarit ovat esiintyneet ainakin Ylen ja Iltalehden toimittajien nimissä.

Kesällä sosiaalisessa mediassa levisi tekaistuja artikkeleita, joissa väitettiin virheellisesti Ylen tutkivien toimittajien paljastaneen suuryritysten salaisia sijoituskuvioita. Valeuutiset oli naamioitu Iltalehden tekemiksi, ja niitä mainostettiin erityisesti Facebookissa ja Instagramissa.

Kuvitteellisten juttujen mukaan toimittaja Jessica Stolzmann ja myöhemmin myös toimittaja Minna Knus-Galán olisivat valmistelleet MOT-ohjelmia, jotka Yle olisi estänyt julkaisemasta. Todellisuudessa kyse oli huijauslinkeistä, joilla rikolliset kalastelivat yhteystietoja ja yrittivät saada suomalaisia sijoittamaan rahojaan olemattomille sijoitusalustoille. Linkeillä ei ollut mitään tekemistä oikean Ylen tai Iltalehden kanssa.

Ylen tietojen mukaan useat suomalaiset menettivät rahaa mainosten kautta tehtyjen petosten takia. Yhtiö teki asiasta rikosilmoituksen poliisille. Tapauksen käsittely on kesken. Huijausten tekijät jäävät kuitenkin harvoin kiinni, sillä toiminta on järjestetty ulkomailta käsin.

Samankaltaisia petosyrityksiä on kohdistettu myös yksittäisiin kansalaisiin. Esimerkiksi eräs suomalainen mies sai kiristysviestejä, joissa Ylen toimittajana esiintynyt huijari uhkaili häntä alastonkuvien ja muiden kielteisten tietojen julkaisulla. Valetoimittaja uhkasi tehdä miehestä jutun, jos tämä ei suostuisi maksamaan huijarille.

Vastaavanlaisia huijauksia on tehty aiemmin useiden julkisuuden henkilöiden nimissä. Verkkorikolliset ovat toistuvasti esiintyneet myös esimerkiksi poliisin tai pankkien edustajina.

