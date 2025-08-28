Varo tätä puhelua: Katala huijaus vei tililtä 160000 euroa

Rikolliset ovat keksineet uuden keinon ihmisten rahojen huijaamiseksi. Itä-Suomen poliisi varoittaa ilmiöstä tiedotteessa.

Viime aikoina poliisin tietoon on tullut useita tapauksia, joissa huijarit ovat yrittäneet saada huijauksen kohdetta siirtämään rahansa niin sanotulle ”turvatilille”. Yhteydenotoissa huijarit ovat esiintyneet pankkien edustajina.

Valitettavasti välillä huijarit ovat onnistuneet. Yksi tällainen tapaus sattui 7. elokuuta, jolloin joensuulainen 1940-luvulla syntynyt mies sai ensin tekstiviestin tilikaappauksesta ja heti sen perään puhelun, jonka soittaja kertoi olevansa Osuuspankista. Soittaja oli kertonut, että miehen tililtä oltiin siirtämässä 350 euron summaa ulkomaille.

Mies oli kertonut, ettei hän ole Osuuspankin asiakas, jolloin soittaja oli kertonut olevansa pankkien yhteisestä rikosten selvityskeskuksesta ja siksi hoitaa toistenkin pankkien asioita. Rahojen pelastamiseksi soittajalle oli pitänyt antaa pankkitunnukset, jotka mies oli luovuttanut, ja tämän jälkeen miehen tililtä oli viety 12 000 euroa. Tapaus on poliisilla tutkinnassa törkeänä petoksena.

Poliisin mukaan samana päivänä 1960-luvulla syntynyt lapinlahtelainen mies sai puhelun henkilöltä, joka kertoi olevansa pankkien luottojen valvoja. Soittaja oli kysellyt mieheltä, että oliko tämä tehnyt lainahakemuksia, joita kuulemma näkyi järjestelemässä useita hänen tilejään koskien ja hakijoina olivat olleet eri nimiset henkilöt. Mies oli kieltänyt tehneensä lainahakemuksia ja sitten puhelu oli yhdistetty muka Säästöpankkiin, jossa miehen tilit olivat.

Säästöpankin edustajana esiintynyt miesääni oli pyytänyt miestä tunnistautumaan verkkopankkiin lainojen mitätöintiä varten. Kaikki lainahakemukset oli pitänyt kuitata erikseen ja miehen pankkisovellukseen oli tullut jokaisen kohdalta oma vahvistuspyyntö.

Todellisuudessa mitään lainahakemuksia ei ollut, vaan vahvistuspyynnöt koskivat rikollisten tilisiirtoja miehen tileiltä rikollisten tileille. Mies menetti huijauksessa yhteensä noin 160 000 euroa. Myös tämä tapaus on poliisilla tutkinnassa törkeänä petoksena.

Lisäksi 18. elokuuta savonlinnalainen 1960-luvulla syntynyt mies kertoi saaneensa aiemmin puhelun, jonka soittaja oli esiintynyt Osuuspankin turvayksikön henkilönä. Soittaja oli aluksi kysellyt mieheltä nettiyhteyksien toimivuudesta ja pankkitilin toimivuudesta. Sitten soittaja oli kertonut, että kysymys on vakavasta miehen pankkitiliin liittyvästä asiasta.

Lopulta soittaja oli saanut vakuutettua miehen niin, että hän oli uskonut tilinsä tarvitsevat korjaustoimia ja hän oli lopulta luovuttanut soittajalle verkkopankkitunnuksensa. Miehen tililtä oli siirretty rikollisten tilille lähes 7 000 euroa. Tapausta tutkitaan petoksena.

Samana päivänä poliisille ilmoitettiin, että 1940-luvulla syntynyt savonlinnalainen nainen oli saanut 15. elokuuta puhelun, jonka soittaja oli esiintynyt Osuuspankin työntekijäksi. Hyvää ja selkeää Suomea puhunut miesääni oli kertonut, että naisen tililtä oltiin siirtämässä kahta isoa summaa Brasiliaan ja sen vuoksi heidän tarvitsee tehdä toimenpiteitä rahojen suojaamiseksi.

Nainen oli antanut verkkopankkitunnuksensa soittajalle ja vahvistanut tämän jälkeen hänen puhelimeensa tulleet vahvistuskoodit. Naisen ja hänen puolisonsa tileiltä oli siirretty laittomasti noin 25 000 euroa rikollisten tileille. Tapaus on tutkinnassa törkeänä maksuvälinepetoksena.

19. elokuuta savonlinnalainen 1950-luvulla syntynyt nainen oli saanut puhelun tuntemattomasta numerosta ja soittaja oli kertonut, että naisen pankkitilille on päässyt kalasteluvirus. Tilillä olevien rahojen turvaamiseksi naisen raha piti siirtää ”turvatilille”.

Nainen oli antanut soittajalle pankkitunnuksensa, jonka jälkeen hänen tililtään oli viety noin 6 000 euroa. Tapausta tutkitaan petosrikoksena.

Edellä mainituilta huijauksilta voi yrittää suojautua muistamalla, että pankki tai viranomaiset eivät ikinä kysele ihmisten pankkitunnuksia puhelimessa tai viesteillä. Mitään ”turvatiliä” ei myöskään ole olemassa. Jo pelkän sanan ”turvatili” kuuleminen puhelimen aikana on sellainen varoitusmerkki, jonka seurauksena puhelu pitää lopettaa säännöllisesti.

