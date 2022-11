Suomalaisilta huijattu sijoituspetoksilla 6,6 miljoonaa euroa

Suomen poliisi on osallistunut usean maan yhteiseen tutkintaryhmään, jonka tavoitteena on paljastaa ja selvittää erittäin laaja ja useisiin maihin levittäytynyt kryptovaluuttoja hyväksikäyttäen tehty sijoituspetoskokonaisuus. Toimintaa koordinoi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojust.

Keskusrikospoliisin tiedotteen mukaan Suomessa on tähän mennessä selvitetty rikoskokonaisuuteen liittyvän yli 2 000 uhria. Eri maissa tehdyissä tutkinnoissa on paljastunut yhteensä satojatuhansia petosten uhreja.

Petoksilla aiheutettujen vahinkojen määrä on Suomessa tällä hetkellä noin 6,6 miljoonaa euroa ja kansainvälisesti jopa satoja miljoonia euroja.

– On mahdollista, että uhreja on enemmänkin, mutta kaikki eivät vielä tiedä joutuneensa petoksen kohteeksi johtuen erittäin ammattitaitoisesti organisoidusta ja toteutetusta toiminnasta, kertoo rikosylikomisario Mikko Laaksonen Keskusrikospoliisista tiedotteessa.

Sijoituspetostoimintaa on harjoitettu niin sanotuista call-centereistä, ja apuna on käytetty internetin sijoitusalustoja. Tekijöiden epäillään kuuluvan kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisryhmään, joka on keskittynyt sijoituspetosten tekemiseen. Rikollisryhmät ovat lähestyneet uhreja usein puhelimitse ja suostutelleet heitä tekemään sijoituksia kryptovaluuttoihin käyttäen hyväksi sijoituspetostoimintaa varten erikseen luotuja sijoitusalustoja.

Poliisin tiedossa ei ole, että sijoituspetoksia olisi tehtailtu Suomessa, vaan epäillyt rikokset on toteutettu ulkomailta käsin. Marraskuun alussa Albaniassa, Bulgariassa, Georgiassa, Pohjois-Makedoniassa ja Ukrainassa toteutettiin yhteisoperaatio, jossa viranomaiset pidättivät viisi epäiltyä ja onnistuivat sulkemaan 15 call-centeriä. Lisäksi operaatiossa takavarikoitiin satoja tietoteknisiä laitteita ja omaisuutta.

– Suomessa tapauksia tutkitaan eri poliisilaitoksilla ja Keskusrikospoliisissa. KRP on oman tutkintansa ohessa tukenut poliisilaitosten esitutkintoja sarjoittamalla tekoja sekä osallistumalla kansainväliseen toimintaan ja yhteydenpitoon tutkinnan kuluessa, Laaksonen kertoo.

Poliisi kehottaa suhtautumaan ulkomailta tuleviin sijoitusmahdollisuuksiin liittyviin yhteydenottoihin varauksella. Palveluntarjoajan tiedot on hyvä tarkistaa etukäteen ja etsiä tietoja esimerkiksi sijoituspetoksista varoittavilta sivustoilta. Poliisi myös varoittaa lataamasta etäkäytön mahdollistavia ohjelmia laitteelleen ja neuvoo pitämään virtuaalilompakkonsa tunnukset vain itselleen.

Poliisi pyytää tietoja mahdollisista tapahtuneista yhteydenotoista, ja jos epäilee joutuneensa petoksen uhriksi, olemaan yhteydessä oman alueensa poliisilaitokseen tai tekemään rikosilmoituksen verkossa. Tällaisessa tilanteessa tulee olla välittömästi yhteydessä myös omaan pankkiinsa.