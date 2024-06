– Suomalaiset antoivat äänensä Euroopan vakautta korostavalle politiikalle, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen arvioi.

Eurovaalien suurimpina yllätyksinä hän pitää Li Anderssonin (vas.) äänimäärää ja perussuomalaisten heikkoa kannatusta. Salminen kertoo toivovansa, että vaalien tulos ei heikennä Petteri Orpon (kok.) hallituksen toimintakykyä.

– Vaalituloksen pohjalta Euroopan turvallisuus, vakaus ja kilpailukyky ovat teemoja, joihin tulevan EU-parlamentin tulee suomalaisten mielestä kiinnittää huomiota. Suomen tulos osoittaa, että esimerkiksi kestävyysteemoja ei ole unohdettu, mutta tavoitteita halutaan edistää kilpailu- ja investointikykyistä toimintaympäristöä rakentamalla, Salminen sanoo tiedotteessa.

– Euroopan tulevaisuuden ja yritysten kannalta on kriittistä, että tulevalla kaudella ymmärretään yrittäjyyden merkitys niin turvallisuuden, vakauden kuin hyvinvoinninkin rakentajina, jatkaa Salminen, joka on myös pk-yritysten eurooppalaisen kattojärjestön SMEunitedin puheenjohtaja.

Suomen Yrittäjien EU-toimiston päällikön Mira-Maria Danismanin mukaan Suomi sai pätevät edustajat Euroopan parlamenttiin. Kymmenellä on ministerikokemusta ja kuusi on toiminut oman puolueensa puheenjohtajana.

– Yksitoista valituista on kuitenkin uusia, ja heillä menee aikansa parlamentin toimintaan tutustuessa. On tärkeää, että he hakeutuvat heti alusta pitäen vastuutehtäviin ryhmissään ja koordinoivat osallistumistaan valiokuntiin niin, että suomalaisia olisi keskeisissä lakiasäätävissä valiokunnissa.

Danismanin mukaan ennusteet äärioikeiston noususta pitivät paikkaansa ainakin Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa. Tuloksilla on suoria vaikutuksia myös kansalliseen politiikkaan.

– On haastavaa, että kahden suuren EU-maan Saksan ja Ranskan poliittinen mandaatti horjuu. Se jättää valtatyhjiön EU:n kehittämiseen ja voi johtaa ajelehtivaan Eurooppaan, Danisman sanoo.

Äänestysaktiivisuuden nousua osassa jäsenmaita ei voi Danismanin mukaan suoraan tulkita EU-kiinnostuksen lisääntymisenä. Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macronin puolueen tappio johtui hänen mukaansa siitä, että kansalliset teemat korostuivat vaalikeskustelussa.

– Monissa jäsenmaissa, kuten Ranskassa, EU-vaalikamppailuja käytiin kansallisilla teemoilla. Presidentti Macronin puolue kärsi vaaleissa tuntuvan tappion äärioikeistolaiselle Rassemblemant Nationalille, ja Macron järjestää ennenaikaiset parlamenttivaalit. Tämä on uhkapeliä, sillä kun Rassemblemant National keräsi 31,5 prosenttia ja Macronin koalitio sai vain 15,2 prosenttia äänistä.

– Vaikka osassa jäsenmaita äärioikeisto teki hyvän tuloksen, Euroopan parlamentin viime kauden kolme suurinta koalitioryhmää (EPP, SD ja Renew Europe) näyttävät säilyttävän asemansa kolmena suurimpana ryhmänä. Tilanne voi kuitenkin vielä muuttua, kun Euroopan parlamentin ryhmät alkavat järjestäytyä, Danisman jatkaa.