Suomalainen taistelija kohtaa videolla Ukrainassa Venäjän BMP-ajoneuvon

Ukrainan kansainvälisessä legioonassa vapaaehtoisena taistellut Ralf Sirén on jakanut videon syyskuussa käydystä tulitaistelusta Harkovan alueella.

– Joukkueen tarkka-ampujana toiminut suomalainen ystäväni joutui venäläisen BMP-panssariajoneuvon, jalkaväen ja tykistön tulituksen kohteeksi Harkovan vastahyökkäyksen aikana, Sirén tviittaa.

Kypäräkameralla kuvatun videon alussa sotilas on suojautuneena puiden lomassa mutaisen tien varrella. Eräs taistelija kysyy englanniksi, onko toinen loukkaantunut ja sanoo lähestyvänsä häntä ryömien.

– Vihollispanssarien jylinä kuuluu videolla, Sirén sanoo.

Taustalta kuuluu käsiaseiden tulitusta ja räjähdyksiä. Suomalainen vapaaehtoinen joutuu hakemaan suojaa maastosta.

– Tämäkin vielä, taistelija sanoo tykistökranaattien räjähtäessä lähettyvillä.

Ralf Sirénin mukaan sotilaat yrittivät tuhota BMP-ajoneuvoa panssarintorjunta-aseilla, mutta eivät osuneet kohteeseensa. Tämän jälkeen venäläisajoneuvo vastasi tuleen.

Videon kuvannut suomalainen selvisi taistelusta hengeissä ja on palannut kotiin. Ralf Sirénin mukaan toinen suomalainen haavoittui samassa taistelussa ja joutui sairaalahoitoon useiden kuukausien ajaksi.

This clip was posted with his permission. A much longer video, with his commentary, will soon be released. At the beginning of the video, our troops miss the BMP with AT weapons whereafter it opens fire. You can hear the rumbling of the enemy armor in the background.

