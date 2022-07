”Suojelen kotiani” – Puolustajan panssarihaupitsit torjuvat hyökkäystä

Ukrainan asevoimat on julkaissut uusia videoita ulkomailta toimitetuista panssarihaupitseista, jotka on siirretty Itä-Ukrainan kiivaiden puolustustaisteluiden tueksi.

Mukana on saksalaisia Panzerhaubitze 2000 -asejärjestelmiä, puolalaisia 155 millimetrin AHS Krab -panssarihaupitseja ja ranskalaisia CAESAR-haupitseja. Hyökkääjän kohteita vastaan on isketty viime viikkoina myös amerikkalaisten HIMARS-raketinheitinten täsmäammuksilla.

Venäjä on pyrkinyt etsimään ja tuhoamaan Ukrainan kalustoa lennokkiensa ja ilmavoimien avulla, joten haupitseja on piilotettu huolellisesti esimerkiksi puiden suojaan. Niillä voidaan ajaa avomaastoon, tulittaa ja palata suojaan ennen mahdollisia vastaiskuja. HIMARS:eja on käytetty tiettävästi pääasiassa öisin.

AHS Krab -vaunun miehistöön kuuluva sotilas kertoo haluavansa puolustaa toiminnallaan syntymämaataan.

– En hyökännyt kenenkään kimppuun. Suojelen kotiani, sotilas sanoo asevoimien videolla.

Ukrainan asevoimat välittää erityiskiitoksensa Puolalle, joka on ollut maan vahvimpia tukijoita Yhdysvaltojen ja Britannian ohella. Panssarihaupitsin miehistön jäsen kertoo hankkineensa pienen leluravun, jolla viitataan puolankieliseen krab-sanaan.

– Kun puolalaiset saapuvat tänne, niin aion antaa heille tämän ravun, sotilas selostaa AHS Krab -vaunun sisällä.