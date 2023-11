STTK:n mukaan horisontissa näkyy syvenevää vastakkainasettelua

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK jäsenliittoineen valmistautuu ensi lauantaina järjestettävään mielenosoitukseen, jossa vastustetaan hallitusohjelmassa esitettyjä rajuja heikennyksiä työntekijöiden oikeuksiin ja kohtuuttomia leikkauksia sosiaaliturvaan.

. Olemme kutsuneet mukaan myös yhteistyötahojamme ja iloksemme mieltä ollaan tulossa osoittamaan myös STTK-yhteisön ulkopuolelta. Se viestii siitä, että kansalaisten tyytymättömyys hallitusohjelman kirjauksia vastaan kasvaa, ja ihmisten huoli hyvinvoinnistaan ja asemastaan työelämässä on suuri, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola (sd.) arvioi.

Maanantaina kokoontuneen STTK:n hallituksen mielestä kireä tunnelma koko yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla on suora seuraus siitä, että elinkeinoelämä halusi romuttaa varsin hyvin toimineen sekä ennakoivuutta ja vakautta yhteiskuntaan luoneen neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän.

– Hallitusohjelman monet kirjaukset ovat suoraan elinkeinoelämän kynästä ja suorastaan kohtuuttomia monille. Luottamus työmarkkinaosapuolten välillä on nyt koetuksella, ja epävarmuus jatkuu. Horisontissa näkyy ainoastaan hyvin vaikeita ja riitaisiakin neuvottelukierroksia.

Viime viikolla järjestetty, ennakkoon laajaa huomiota saanut työministeri Arto Satosen (kok.) seminaari ei STTK:n arvion mukaan valitettavasti tarjonnut mitään uutta suomalaisen työmarkkinamallin kehittämiseksi.

Elinkeinoelämä ja hallitus haaveilevat niin sanotun Ruotsin mallin siirtämisestä Suomeen.

– Työmarkkinamallista ei pidä säätää lailla. Meidän on luotettava työmarkkinaosapuolten yhteistyöhön ja kykyyn löytää yhteinen näkemys mallin perusrakenteesta. Työmarkkinamallissa on tärkeää, että osapuolilla on yhteinen talouden tilannekuva ja että malli sisältää edellytykset toimialakohtaisten ratkaisujen ja palkkatasa-arvon edistämiseen. Nykyisen hallitusohjelman kirjaukset johtavat työmarkkinoiden syvenevään vastakkainasetteluun ja laajeneviin työmarkkinahäiriöihin, Palola ennustaa.