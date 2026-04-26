Petteri Orpo Ylellä: Hyvinvointiyhteiskunnan ytimestä tarvitaan keskustelua

Hyvinvointiyhteiskunnan ytimeen sisältyvistä asioista tulisi käydä rakentavaa keskustelua, pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla.
Kysyttäessä hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivistä pääministeri listaa oman näkemyksensä tärkeimmistä kulmakivistä.
– Minulle hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä ovat hyvä koulutus ja se, että heikoimmista pidetään aidosti huolta.
Myös sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvallisuuteen liittyvät asiat ovat Orpon mukaan hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä.
Teknologiset ratkaisut voivat pääministerin mukaan olla tärkeässä roolissa hyvinvointikunnan tehostamisessa. Kyse on hänen mukaansa myös siitä, miten teknologian avulla asioita voidaan tehdä nykyistä paremmin.
Orpon mukaan Suomella ei ole varaa nykyisen kokoiseen julkiseen sektoriin. Pääministerin mukaan Suomen on ensin keskityttävä tärkeimpien asioiden hoitamiseen minkä jälkeen voidaan arvioida, mihin kaikkeen muuhun on varaa.
– Joudumme sopeuttamaan, kuten on yhdessä todettu, noin kymmenen miljardia euroa.
– Suomen julkinen sektori on liian raskas ja sitä pitää tehostaa.
Suomen taloustilanne on Orpon mukaan vaikea, eikä helppoja ratkaisuja ole olemassa. Hän muistuttaa, että hallitus tehostaa julkista sektoria yli puolella miljardilla eurolla.