Riikka Purra: Verorahalla maksettu media luo oikeistosta vapaata hallitusta

Valtiovarainministeri ja Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on tyytymätön Ylen sunnuntaiseen, puolueensa talouspoliittisia linjauksia käsitelleeseen artikkeliin. Ylen mukaan Perussuomalaisten ohjelmissa ei löydy mainintaa sosiaaliturvaan kohdistuvista leikkauksista, vaikka Purra Ylen Ykkösaamussa lauantaina oli todennut leikkausten tarpeen ohjelmiin kirjoitetun.

Purra ei allekirjoita Ylen uutisointia, vaan arvostelee sitä kovin sanoin viestipalvelu X:ssä. Hän kuvailee artikkelia ”hyökkäykseksi” ja ”hötöksi”.

– Yle lähti oikein hyökkäykseen asiallisen Ykkösaamun jälkeen. Kyseinen ao. juttu on rakennettu vähän kuin aiemmat väestönvaihtojutut – joustavaa tulkintaa siitä, mitä persut tarkoittaa ja miksi Yle on oikeassa, hän kirjoittaa sunnuntaina.

– Vain perussuomalaisista ylipäätään rakennetaan uutisjutun muotoon tällaista tulkintahöttöä. Verorahalla maksettu media luo näin parempaa tulevaisuutta eli persuista – ja mieluiten muustakin oikeistosta – vapaata hallitusta.

Valtiovarainministerin mukaan Ylen väite siitä, ettei sosiaaliturvaleikkauksia perustella puolueen ohjelmissa, on virheellinen.

– Toisin kuin jutussa annetaan ymmärtää, muun muassa talouspoliittisessa ohjelmassamme kerrottu ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus on juuri se oleellisin sosiaaliturvan leikkaus, jonka hallitus toteutti. Myös asumistukeen vaadittavia muutoksia käsitellään ohjelmassa. On yksinkertaisesti puppua väittää, että emme olisi esittäneet valmiutta sosiaaliturvaan kohdistuviin säästöihin jo ennen vaaleja – jo ensimmäisellä säästökierroksella.

Purran mukaan säästöt ovat nykyisessä taloustilanteessa välttämättömiä, hallituspohjasta riippumatta.

– Yleisemmin ja jatkoa ajatellen: Jos joku kuvittelee, että millään hallituspohjalla voitaisiin sosiaali- ja terveydenhuolto, sosiaaliturva ja muut tulonsiirrot jättää jatkossakaan toimien ulkopuolelle, hän ei todellakaan ole ymmärtänyt tilannetta julkisessa taloudessa eikä edes poliittisessa järjestelmässä.

– Ehkä Yle voisi kansalaisia tästä informoida – vai onko liian hapokasta?