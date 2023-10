Stalinille kymmenessä vuodessa Venäjällä lähes 50 uutta muistomerkkiä

Venäjällä on pystytetty yhteensä 47 Neuvostoliiton diktaattorin Josif Stalinin (1878–1953) muistomerkkiä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Asia ilmenee riippumattoman valkovenäläisen median Nextan tekemästä selvityksestä.

Selvityksen mukaan Venäjällä on tällä hetkellä 110 Stalinin muistomerkkiä. Niistä selvästi suurin osa, peräti 90 prosenttia on rakennettu Venäjän diktaattori Vladimir Putinin valtakauden aikana.

2000-luvun alkuvuosina muistomerkkejä rakennettiin lähinnä yksittäisiä vuosittain. Rakentamisvauhti on kuitenkin kaksinkertaistunut vuoden 2014 jälkeen, jolloin Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja liitti sen laittomasti itseensä.

Nopeinta rakentamisvauhti on selvityksen mukaan ollut vuonna 2019, jolloin Venäjälle on pystytetty peräti 13 neuvostodiktaattorin muistomerkkiä.

Tämän vuoden aikana Stalinin muistomerkkejä on ehditty pystyttää jo kolme kappaletta.

Josif Stalin toimi Neuvostoliiton kommunistisen puolueen (NKP) pääsihteerinä sen perustamisvuodesta 1922 aina kuolemaansa (1953) saakka. Vaikka hän ei koskaan ollut muodollisesti valtionsa päämies, Stalin saavutti Neuvostoliitossa diktaattorin aseman 1930-luvun aikana.

47 new monuments to Stalin in Russia in ten years https://t.co/BPpmzy5oGB

— François Heisbourg (@FHeisbourg) October 3, 2023