Sotilasasiantuntija sairaalaiskusta: Tämä ei näytä eikä kuulosta Israelin pommilta

Gazan Al-Ahli Arab -sairaalan räjähdyksestä liikkuu runsaasti ristiriitaisia väitteitä, joiden oikeellisuutta on toistaiseksi ollut vaikea vahvistaa. Palestiinalaisviranomaisten mukaan sairaalan parkkipaikalla tapahtunut räjähdys oli seurausta Israelin ilmaiskusta. Israel on puolestaan kiistänyt väitteet ja sanonut, että kyse oli Islamilainen jihad -terroristijärjestön raketista, joka vikaantui ja putosi sairaalan alueelle.

Satojen ihmisten on kerrottu kuolleen ja haavoittuneen räjähdyksessä.

Israelin puolustusvoimat on julkaissut alta löytyvän videon, jolla pyritään osoittamaan, ettei kyse ollut pommista vaan Gazasta ammutusta raketista. Lennokkivideolla näytetään sairaalan parkkipaikan vaurioita. Niitä verrataan kuvamateriaaliin Israelin aiempien iskujen jäljistä. Ilmaiskuissa käytetyt pommit jättävät tyypillisesti kraatterin kohteeseensa. Parkkipaikalla tällaista ei näy. Parkkipaikalta seuraavana päivänä julkaistussa kuvassa ei myöskään näy kraatteria.

Israel on julkaissut myös tiedustelun väitetysti kaappaaman ääninauhan, jolla kahden Hamas-terroristijärjestön jäsenen kerrotaan puhuvan Islamilaisen jihadin ohjuksen aiheuttaneen räjähdyksen.

Sosiaalisessa mediassa on myös kiertänyt videoita, joiden kerrotaan näyttävän rakettien ammuntaa Gazasta kohti Israelia samana iltana. Yksi raketti näyttäisi eräällä videolla tuhoutuvan tai vikaantuvan ilmassa ja putoavan sairaalalle. Useiden rakettien laukaisu ja niitä heti seuraava räjähdys Gazassa näkyy myös alla olevalla Israelista kuvatulla valvontakameravideolla.

Kuvamateriaalia kyseenalaistavat ovat kysyneet videoiden aikaleimojen perään. Ainakin Al Jazeeran livelähetyksen videon on arvioitu osuvan oikeaan aikaan.

Eturivin sotilasasiantuntija Justin Bronk on kyseenalaistanut väitteet Israelin pommista tässä vaiheessa julki olevan tiedon perusteella. Hänen mukaansa iskusta todisteena ensin jaettu video ei näytä tai kuulosta Israelin ilmavoimien iskuissaan tyypillisesti käyttämiltä JDAM-täsmäpommeilta.

– Kohdetta lähestyvä ammus kuulostaa siltä, että siinä olisi oma voimanlähde ja näkyvät räjähdykset näyttävät polttoaineen sytyttämältä tulipalolta eivätkä räjähteeltä, Bronk sanoo X-palvelussa.

Arvostetun Royal United Services Institute -ajatushautomon ilmasodankäynnin ja sotateknologian vanhempana tutkijana ja Norjan ilmavoimien akatemian professorina toimiva Bronk selvittää tarkoittavansa kommentillaan sitä, että räjähdys näyttäisi seuranneen ohjuksesta tai raketista. Hän kuitenkin korostaa, miten vähän materiaalia tässä vaiheessa on saatavilla.

Bronk arvioi myöhemmin seuraavalta aamulta otettua kuvaa sairaalan parkkipaikalta.

– Tässä kuvassa ei näy kraatteria tai selvää sirpalekuviota, joka olisi linjassa tavallisten Israelin ilmavoimien JDAM/Mk80-pommien kanssa. Tämä ei ole vieläkään lopullinen todiste, mutta jos tässä ovat kaikki vahingot, sanoisin, että ilmaisku näyttää vähemmän todennäköiseltä kuin pudonneen raketin aiheuttama räjähdys ja polttoainepalo.

